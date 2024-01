Borré-Wechsel? "Es kann eine Situation eintreten, wenn…"

Rund um den Jahreswechsel haben sich angebliche Wechselabsichten von Rafael Borré hartnäckig gehalten. Beim Bremer Trainingsauftakt fehlt er zwar - der ausgeliehene Stürmer soll aber bleiben.

Um 11 Uhr startete der SV Werder Bremen am Dienstagvormittag ins erste Mannschaftstraining des neuen Jahres - ohne Rafael Borré. Der Angreifer steigt mit einem Tag Verspätung ein, darauf hatte man sich angesichts der Zeitverschiebung bei der Rückreise aus seiner kolumbianischen Heimat vorab verständigt. In den vergangenen Tagen hieß es wiederum, dass der für die laufende Saison von Eintracht Frankfurt ausgeliehene 28-Jährige womöglich viel lieber in Südamerika bleiben würde, Transferexperte Fabrizio Romano berichtete etwa gar von einer Einigung zwischen Borré und dem brasilianischen Klub International Porto Alegre. Doch so einfach ist das natürlich nicht.

Nicht nur die Frankfurter, bei denen Borré noch bis 2025 unter Vertrag steht, müssten sich mit dem tatsächlich interessierten Verein auf einen Wechsel verständigen - sondern auch Werder. "Fakt ist, dass Rafa einen Vertrag mit uns und Eintracht Frankfurt hat. Das ist in der Gesamtkonstellation nicht ganz einfach", sagt Clemens Fritz. Dass die Bremer einen Abgang jedenfalls zu verhindern versuchen, das machte der Leiter Profifußball klar: "Ich sage es ganz deutlich: Wir haben kein Interesse, Rafael abzugeben. Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, der sich hier sportlich und privat eingelebt hat."

Fritz‘ Gefühl bei Borré: "Kein großer Druck"

Als Niclas Füllkrug den Verein kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode nach Dortmund verließ, hatte Werder die Qualitätseinbußen im Sturm durch die Leihe Borrés noch auffangen können. Der 30-malige Nationalspieler stellte seinen Wert seither auch zunehmend unter Beweis, bislang erzielte er vier Ligatreffer in 13 Spielen. Ihn nun ziehen zu lassen, wäre sicherlich nicht ratsam. Doch was will der Spieler eigentlich? "Rafa hat mir signalisiert, dass er sich sehr wohl fühlt in Bremen", so Fritz. Dass ihn seine Berateragentur trotzdem mit dem Angebot aus Brasilien konfrontierte, wird allerdings wohl kaum ohne Absprache mit dem Spieler erfolgt sein.

Noch sei das alles "nichts Außergewöhnliches", beteuert Werders Profi-Chef: "Ich glaube, es ist einfach völlig normal, dass man sich mit einem außergewöhnlichen Angebot beschäftigt." Einen "Grund, nervös zu werden", sieht der 43-Jährige, der vor dem Jahreswechsel sowohl zweimal mit Borré als auch mit Eintracht-Verantwortlichen in Kontakt stand, nicht: "Ich habe nicht das Gefühl, dass Rafa den großen Druck aufbauen will."

Keine Priorität: Doch Werder hat den Markt "im Blick"

Komplett ausgeschlossen klingt ein Abgang des Angreifers damit allerdings noch nicht. Auch wenn Fritz seine Absicht („Wir wollen, dass er hierbleibt“) mehrfach äußert, lässt er doch auch eine Tür offen. "Wir haben keinen endgültigen Riegel vorgeschoben", erklärt er. Und weiter: "Es kann natürlich auch eine Situation eintreten - wenn es für die Frankfurter lukrativ wird, wenn es für uns lukrativ wird - dass wir darüber nachdenken müssen. An diesem Punkt sind wir aber noch nicht."

Deshalb habe der Stürmermarkt bei den Bremer Transferbemühungen bislang zwar "keine Priorität", so Fritz: "Aber es wäre fahrlässig, wenn wir die Position nicht auch im Blick hätten."