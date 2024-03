Borré vor sofortigem Wechsel nach Brasilien

In den vergangenen Tagen hatte Werder Bremen Verhandlungen mit dem brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre um einen sofortigen Wechsel von Rafael Borré nach Südamerika bestätigt - nun scheint eine Einigung kurz bevorzustehen. Wie die Norddeutschen am Samstagnachmittag erklärten, befinde sich der Verein "in der finalen Phase der Verhandlungen". Aus diesem Grund wird der Angreifer am Sonntag beim Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim nicht im Werder-Kader stehen.