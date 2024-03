Borré-Saga beendet: Sofortiger Wechsel von Werder nach Brasilien

Am Samstag wurde er schon nicht mehr für Werder Bremens Spieltagskader nach Sinsheim mitgenommen. Nun ist das Kapitel Rafael Borré bei den Grün-Weißen offiziell Geschichte.

Dass Rafael Borré spätestens im Sommer zum SC Internacional Porto Alegre wechseln würde, stand schon seit Mitte Januar fest. Der Kolumbianer wäre dann von seinem Stammverein Eintracht Frankfurt nach Brasilien transferiert worden. Weil Borré aber für die laufende Saison an Werder Bremen verliehen war, gestalteten sich Verhandlungen zwischen den drei Parteien über einen Winterwechsel etwas zäh.

Seit Dienstag ist die Saga, die in sozialen Netzwerken von Anhängern und schließlich auch vom brasilianischen Klub mit dem Hashtag #FreeBorré begleitet wurde, aber beendet. Schon am Samstagabend hatte Internacional bekanntgegeben, dass man sich mit Werder und der Eintracht geeinigt habe, am Sonntagnachmittag (Ortszeit) kam der 28 Jahre alte Stürmer nun in Porto Alegre an.

Dort unterschrieb er einen Vertrag bis Ende 2028 und erhält das Trikot mit der Rückennummer 19. Den offiziellen Wechsel gaben die Brasilianer schließlich am Dienstagabend bekannt.

Situation ändert sich, Werder denkt um

Eigentlich war der Plan der Norddeutschen, den Stürmer auf jeden Fall bis Sommer zu halten, immerhin war Borré im Sommer als Ersatz für Torschützenkönig Niclas Füllkrug gekommen. Aber die guten Ergebnisse der Werderaner in diesem Jahr sowie der Entwicklungsschub von speziell Justin Njinmah aber auch Nick Woltemade, haben den SVW zu einem Umdenken veranlasst. Mit aktuell 13 Punkten Vorsprung auf Rang 16 sind die Abstiegssorgen der Bremer erst einmal Geschichte.

Somit bleibt es bei einer kurzen Stippvisite des Kolumbianers an der Weser. In 19 Spielen kam Borré für die Grün-Weißen zum Einsatz, dabei erzielte er vier Tore. In seiner Zeit in Deutschland hat er aber vor allem in Frankfurt Spuren hinterlassen, wo ihm für immer ein Platz in den Geschichtsbüchern gehört, da er die Eintracht 2022 zum Europa-League-Sieg schoss.