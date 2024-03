Borré: Einigung zwischen Werder, Eintracht und Internacional

Werder Bremen und Eintracht Frankfurt haben sich mit Internacional Porto Alegre auf einen sofortigen Wechsel von Rafael Borré (28) geeinigt. Das teilte der brasilianische Klub mit. Demnach wird der Angreifer, den die Eintracht im Sommer an Werder verlieh und noch bis 2025 unter Vertrag hatte, am Dienstag um 14 Uhr (Ortszeit) am Flughafen von Porto Alegre erwartet, um den Transfer abzuschließen. Borré erhält nach Klubangaben einen Vertrag bis 2028 und das Trikot mit der Nummer 19.