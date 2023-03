Borré statt Lindström: Weniger Tempo, "mehr Killerinstinkt"

Oliver Glasner machte vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart kein Geheimnis darum, wer den verletzten Jesper Lindström ersetzen wird. Rafael Borré habe es längst verdient.

Die Historie verspricht ein torreiches Duell. Die 180 Tore des VfB gegen die Eintracht sind wie die 170 Treffer der Frankfurter gegen die Schwaben jeweils die Spitzenwerte beider Klubs in der Bundesliga. Die SGE muss ihr Angriffsspiel vor dem 100. Aufeinandertreffen im Oberhaus am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber neu justieren, um an die Vergangenheit anzuknüpfen.

Der Grund: Jesper Lindströms Sprunggelenksverletzung, die den Dänen für die kommenden Wochen außer Gefecht setzen wird. Rätselraten, wer den 23-Jährigen ersetzen wird, ließ Oliver Glasner gar nicht erst aufkommen. "Rafael Borré wird spielen", betonte der Cheftrainer.

Für den Kolumbianer ist die Rückkehr in die Startelf, wo er sich zuletzt am 9. Spieltag Anfang Oktober beim 0:3 in Bochum wiederfand, zugleich das Warmlaufen für den Mittwochabend. Während er sich gegen den VfB noch auf Lindströms Halbposition als Zuarbeiter für Randal Kolo Muani profilieren kann, muss er es im Achtelfinalrückspiel der Champions League bei der SSC Neapel allein in vorderster Front richten, weil dem Franzosen nach seiner Roten Karte im Hinspiel nur die Zuschauerrolle bleibt. Glasner hat einige Argumente auf Lager, warum sein Schützling in diesen Rollen aufgehen kann.

Gegen den Ball ist er unser bester Spieler in der Offensive. Oliver Glasner über Rafael Borré

"Rafa ist ein bisschen mehr der Stürmer als Jesper. Er hat vielleicht nicht ganz den Tiefgang ohne den Ball, dafür etwas mehr Killerinstinkt im Strafraum", erläuterte der Österreicher. Die Statik des Frankfurter Spiels wird sich ohne den schnellen Flügelflitzer daher verändern. "Gegen den Ball ist er unser bester Spieler in der Offensive, weil er sich immer aufopfert und ein gutes Gespür für die Situationen hat. Rafa ist voll motiviert und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, deswegen hat er sich den Einsatz mehr als verdient."

Warmlaufen sollte sich mit Blick auf den Mittwoch auch Daichi Kamada. Wenn Borré in Neapel auf Kolo Muanis Position im Sturmzentrum rückt, ist der in dieser Saison meist im Mittelfeldzentrum aufgebotene Japaner die naheliegendste Option für die Halbposition. Im Kalenderjahr 2023 tut sich Kamada aber noch etwas schwer. In puncto Effizienz ist er um Welten von seiner Top-Form entfernt. Es ist mühselig darüber zu spekulieren, welchen Anteil die ungeklärte Zukunftsfrage am Formtief hat. Die Zahlen sprechen jedenfalls eine klare Sprache.

Kamadas Überraschungsmomente gingen verloren

Vom 1. bis zum 15. Spieltag, dem letzten vor der Winterpause, erzielte Kamada in der Liga sieben Tore und steuerte fünf Vorlagen bei - ergibt einen Scorerpunkt alle 80 Minuten. Seit Jahresbeginn steht in acht Einsätzen nur eine Vorlage zu Buche - ergibt eine Torbeteiligung alle 586 Minuten.

Der Japaner gibt nur noch alle 147 Minuten einen Torschuss ab (zuvor: 48), und nur noch jede achte Vorlage führt zu einem Treffer. Im Vorjahr stand hier ein überragender Wert von 2,6. Das liegt zum Teil an einer defensiveren, risikoärmeren Positionierung des 26-Jährigen. Die Überraschungsmomente, Kamadas große Stärke, gingen dabei aber verloren.

Vorerst geht es aber noch um Stuttgart und nicht um das K.-o-Spiel im Süden Italiens. Die Marschrichtung ist klar, die sei auch immer gleich, betonte Glasner: "Wir werden alles daran setzen, um zu gewinnen. Wir haben die vergangenen vier Bundesligaheimspiele gewonnen, die letzten drei sogar ohne Gegentor. Wir wollen mit einem Sieg diese Heimserie ausbauen. Die Mannschaft ist fokussiert und in Gedanken zu 100 Prozent beim VfB Stuttgart."