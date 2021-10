Borré: "Man kann nicht so unterschiedliche Gesichter zeigen"

Gegen Leipzig muss Trainer Oliver Glasner voraussichtlich seine Offensive umbauen. Goncalo Paciencia verletzte sich beim Auswärtsspiel in Bochum am Oberschenkel und fehlte beim Auftakt in die Trainingswoche am Mittwoch. Das könnte Sam Lammers eine neue Chance in der Startelf an der Seite des gesetzten Rafael Borré eröffnen.

An Borré führt im Sturm normalerweise kein Weg vorbei. Selbst an schlechten Tagen wie am Sonntag in Bochum (0:2), wo auch dem kolumbianischen Angreifer nicht viel gelang, kann man ihm eines nicht vorwerfen: mangelnden Einsatzwillen. Der nur 1,74 Meter große Neuzugang von River Plate spielt mit feurigem Herzen, muss aber wie seine Kollegen in der Offensive noch deutlich an Torgefährlichkeit zulegen und sich insgesamt besser durchsetzen.

Jeweils ein Tor in der Bundesliga und der Europa League sind nicht zufriedenstellend. In Bochum hätte er vom Elfmeterpunkt seinen zweiten Ligatreffer nachlegen können, doch Sturmkollege Goncalo Paciencia schnappte sich den Ball - und vergab kläglich. "Es war besprochen, dass derjenige, der den Elfmeter herausgeholt hat, die Verantwortung übernimmt. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit, das final auf dem Platz zu besprechen und entscheiden", erklärt Borré. Drei Tage zuvor hatte er gegen Olympiakos Piräus selbst noch einen Strafstoß wuchtig und souverän verwandelt.

Keine Erklärung für Leistungsschwankungen

Die großen Leistungsschwankungen der Mannschaft kann sich Borré nicht so recht erklären. "Nach dem Spiel gegen Olympiakos hatten wir ein sehr gutes Gefühl", sagte der Stürmer am Mittwoch am Rande des Trainingsplatzes - und haderte: "Man kann nicht so unterschiedliche Gesichter zeigen. Das müssen wir aufarbeiten und die Spannung immer hochhalten."

Die Chance zur Wiedergutmachung kommt am Samstag gegen Leipzig, das zuletzt in der Bundesliga siebenmal in Folge auswärts nicht gewinnen konnte. Trotz der unterirdischen Leistung in Bochum wäre es keine große Überraschung, sollte es am Samstag im Stadtwald wieder fröhliche Gesichter geben. Denn in den vergangenen Jahren lief die Eintracht gegen RB zu Hause regelmäßig zu großer Form auf. Zwei Siege und drei Remis lautet die Bilanz in der Bundesliga, im Februar 2020 gab es obendrein einen 3:1-Heimsieg im DFB-Pokal.

Personelle Fragezeichen

Personell bestehen wieder einmal einige Fragezeichen. Im Sturm könnte Lammers eine Chance von Beginn an erhalten, denkbar wäre aber auch, dass Glasner in Borré nur auf eine echte Spitze setzt. Normalerweise wäre auch Defensivfachmann Stefan Ilsanker eine gute Alternative. Der Routinier überzeugte vergangene Saison in beiden Partien gegen seine Ex-Kollegen aus Leipzig und könnte anstelle von Tuta verteidigen. Am Mittwoch fehlte der österreichische Nationalspieler jedoch wegen einer Erkältung - Einsatz fraglich.

Das gilt auch für Kristijan Jakic, der nach einer in Bochum erlittenen Beckenprellung am Mittwoch zwar Lauftraining absolvierte, aber noch nicht am Mannschaftstraining teilnahm. Sollte Jakic ausfallen, könnte Sebastian Rode in die erste Elf rücken. Allerdings ist der Kapitän nach einer im August vorgenommenen Arthroskopie im Knie noch nicht wieder bei 100 Prozent. Besser wäre es wohl, die Kämpfernatur über Joker-Einsätze langsam heranzuführen.

Positive Neuigkeiten gibt es von Aymen Barkok, der seine von der letzten Länderspielreise mit Marokko mitgebrachte Knieblessur auskuriert hat und im Training wieder munter mitmischte.