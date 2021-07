Borré: "Bei River Plate bin ich gereift"

Auf den Abgang von André Silva reagierte Eintracht Frankfurt Anfang Juli mit der Verpflichtung von Rafael Santos Borré. Heute stellte sich der Kolumbianer vor.

Angreifer André Silva hat sich Richtung RB Leipzig verabschiedet. Nun soll Rafael Santos Borré Eintracht Frankfurt über den Verlust hinwegtrösten. Der Kolumbianer unterschrieb bei den Hessen einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag.

Am heutigen Freitag stellte sich Borré, dessen Vertrag bei Renommierklub River Plate in Argentinien Ende Juni auslief, offiziell vor. "Guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein!", sagte der Kolumbianer zunächst auf deutsch.

Höflich lobte Borré seine ersten Eindrücke von der Stadt Frankfurt und dem Stadion, das er sich schon angeschaut habe: "Natürlich habe ich mich über den Verein informiert. Dabei ist mir gleich ins Auge gefallen, dass ich zu einem großen Traditionsverein mit einem schönen Stadion und tollen Fans wechsle. Darauf freue ich mich sehr."

Bereit für den nächsten Schritt

Bei River Plate sind seit 2017 für ihn 56 Tore und 18 Assists in 149 Pflichtspielen registriert. Nun fühlt sich der 25-Jährige bereit für seinen zweiten Anlauf in einer europäischen Topliga.

2015 hatte Atletico Madrid den damals 19-Jährigen von Deportivo Cali geholt, ihn aber direkt für eine weitere Saison an seinen Heimatklub zurückverliehen. 2016/17 folgte ein weiteres Leihgeschäft mit dem FC Villarreal, in 17 Liga- und 7 Europa-League-Einsätzen gelangen Borré je zwei Treffer. Atletico selbst ließ den Angreifer in offiziellen Wettbewerben gar nicht ran, transferierte ihn 2017 für kolportierte drei Millionen Euro an River Plate. Dort weckte er wieder die Aufmerksamkeit europäischer Klubs wie Fenerbahce Istanbul, FC Watford oder Feyenoord Rotterdam - und entschied sich für die Eintracht.

Borré: "Bei River Plate bin ich zu einem besseren Spieler gereift"

"Bei meiner ersten Station in Europa hat mir vielleicht die Reife gefehlt. Der Schritt damals war sehr groß. Bei River Plate bin ich zuletzt aber zu einem besseren Spieler gereift, sodass ich nun mit einem anderen Gesicht nach Europa zurückkehre", so Borré, der kürzlich mit Kolumbien bei der Copa America im Halbfinale knapp gegen seine Wahlheimat Argentinien unterlag (2:3 n.E.).

Seinen Spielstil beschreibt der Angreifer so: "Ich bin ein flexibler Stürmer und habe schon viele Positionen im Angriff gespielt. Ich kann auf dem Flügel spielen, ebenso aber auch in der Mitte. Ich bin sehr offensiv ausgerichtet und halte mich gern in der Nähe des gegnerischen Tores auf."

Borré muss sich in der Mainmetropole nicht alleine fühlen. "Meine Familie spielt eine ganz wichtige Rolle für mich. Sie gibt mir Kraft. Mit nach Frankfurt gekommen sind meine Partnerin und unsere Tochter. Auch meine Schwägerin ist dabei, ebenso wie unsere Nanny, die quasi Teil der Familie ist", erzählt der Kolumbianer.

Borré trägt die Rückennummer 19

Auch mit seiner Rückennummer zeigt sich der Eintracht-Neuzugang zufrieden: "Ich habe die Nummer 19 gewählt, weil sie nach dem Abgang von David Abraham freigeworden ist, sie mir angeboten wurde und ich damit zuletzt sehr gute Erfahrungen gesammelt habe."

