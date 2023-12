Bornemann wünscht sich Klarheit in der Hürzeler-Frage

Die Enttäuschung über zuletzt drei Punkteteilungen des FC St. Pauli zum Jahresende war bei Fabian Hürzeler auch noch nicht ganz abgeklungen, als er Montag mit Andreas Bornemann zur Halbzeit-Bilanz lud. Im Fokus stand und steht dabei auch die Zukunft des Coaches - denn diese bleibt offen.

Vor einem Jahr hat der Sportchef den damals 29-Jährigen mit einem Cheftrainer-Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet. Nach einem Kalenderjahr mit 74 Punkten, dem Erreichen des Pokal-Viertelfinales und einem über weite Strecken beeindruckenden Fußball liegt zweierlei auf der Hand: Bornemann will zwingend verlängern, und: Hürzeler hat Begehrlichkeiten geweckt. "Fabian ist ein Glücksfall für den FC St. Pauli", sagt der Sportchef, "wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und wollen das natürlich fortführen."

Und er macht auch deutlich, dass er die Zukunftsfrage am liebsten zeitnah geklärt hätte. "Klarheit", erklärt der 52-Jährige, "ist ein hohes Gut. "Klarheit und Konstanz haben uns da hin gebracht, wo wir jetzt sind. Und natürlich ist der Trainer immer die wichtigste Personalie." Seine Hoffnung ist diese: "Fabian muss sich klar darüber werden, was seine Idee ist."

Hürzeler selbst äußert sich deutlich bedeckter zu seiner Zukunft. "Es macht für mich in der täglichen Arbeit überhaupt keinen Unterschied, ob ich einen neuen Vertrag habe oder nicht. Ich spüre hier jeden Tag ein Wir-Gefühl, das ich zuvor so noch nie erlebt habe. Ich fühle mich sehr wohl hier." Das sind warme Worte des 30-jährigen Aufsteigers in der Trainerbranche, aber eben noch kein Bekenntnis. Klar stellt er nur, dass es nicht vordergründig um den finanziellen Aspekt geht. "Mir geht es nicht ums Prestige und ums Geld. Das Wichtigste für mich ist die Entwicklung."

Hürzeler: "Ich weiß, was ich an St. Pauli habe"

Ob die persönliche andernorts rasanter verlaufen könnte? "Ich will auch nicht schnellstmöglich in die Bundesliga, ich weiß, was ich an St. Pauli habe." Dass es dennoch bislang nicht zu einer Unterschrift kam, könnte an einer möglichen Ausstiegsklausel liegen. Hürzeler, der von der renommierten Agentur "Roof" beraten wird und schon jetzt Anfragen anderer Klubs hat, könnte sich mit einer Ausstiegsklausel den kürzeren Weg nach oben sichern, falls der Aufstieg mit St. Pauli nicht gelingt. Bornemann hingegen lehnt fest verankerte Ausstiegsmöglichkeiten bei leitenden Angestellten eher ab. Ein Knackpunkt in der Zukunftsfrage?

Das Wissen um den Stellenwert des aktuellen Arbeitgebers soll, so hofft Bornemann, letztlich den Ausschlag geben für eine Einigung. "Fabian wird in jedem Fall eine gute Trainerkarriere machen", sagt der Sportchef, "und ich bin sicher, dass auch wir als FC St. Pauli für seinen nächsten Schritt noch die richtige Adresse sind."