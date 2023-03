Bornemann: "Mir wäre die direkte Auseinandersetzung lieber gewesen"

Nach dem Trainerwechsel im Dezember stand Andreas Bornemann öffentlich am Pranger. Nach acht Siegen in Serie schlägt St. Paulis Sportchef nicht verbal zurück, sondern ist um eine sachliche Einordnung bemüht.

Als St. Paulis Präsident Oke Göttlich bei der Mitgliederversammlung im Dezember erklärt hatte, er sei bei der Freistellung von Trainer Timo Schultz der Empfehlung von Andreas Bornemann gefolgt, gab es wütende Pfiffe und Buhrufe gegen den Sportchef, bei der Heim-Premiere in diesem Jahr gegen Hannover hing ein "Bornemann raus"-Plakat. Nach dem Traumstart ins neue Jahr verzichtet der 51-Jährige darauf, verbal zurückzuschlagen, sondern blickt sachlich zurück.

"Das war maximal fordernd"

Die Anfeindungen gegen einzelne Person waren in der Form Neuland auf St. Pauli. Und sie waren eine neue Erfahrung für Bornemann, der im großen Interview in der Donnerstag-Ausgabe des kicker mit Blick auf seine bisherige Sportchef-Laufbahn sagt: "Es hat in 20 Jahren schon mehrere schwere Momente gegeben, aber die Kombination aus unserem Tabellenstand und den emotionalen Ausbrüchen rund um den Trainerwechsel war schon maximal fordernd." Sein Umgang damit basierte darauf, "dass ich versucht habe, das Ganze in zwei Ebenen zu trennen. Ich bin bei meiner Überzeugung geblieben, inhaltlich die richtige Entscheidung getroffen zu haben und habe den Außenstehenden die Emotionalität zugestanden, ohne die Anfeindungen persönlich zu nehmen. Ich kannte die Absender nicht, die meisten Dinge liefen über andere Kanäle." Genugtuung, erklärt der gebürtige Badener, verspüre er nicht. "Das ist ganz sicher der falsche Begriff. Ich sehe mich eher bestätigt, dass die Einschätzungen richtig waren."

"Das wäre doch völlig verrückt"

Vor allem in den sozialen Medien stand der Sportchef in der Kritik, nachdem er Vereins-Ikone Schultz durch dessen vorherigen Co-Trainer Fabian Hürzeler ersetzt hatte. Einfacher, erklärt er, habe die Anonymität die Situation nicht gemacht. "Mir wäre die direkte Auseinandersetzung mit meinen Kritikern lieber gewesen." Am härtesten hat ihn die These getroffen, er habe sich von Schultz aus persönlichen Beweggründen getrennt: "Das", erklärt Bornemann, "ist einfach Blödsinn." Gleiches gelte für den Vorwurf, der Sportchef habe dem Ex-Trainer in dessen Aufstellung reinzureden versucht: "Grundsätzlich entspringt eine Kaderentwicklung immer gemeinsamen Ideen von Trainer und Sportchef, und selbstverständlich waren wir darüber im permanenten Austausch. Aber ich würde im Leben nicht darauf kommen, meinem Trainer in die Aufstellung reinzureden. Das wäre doch völlig verrückt. Es ist ein Kernthema von mir, dass ich jedem in seinem Verantwortungsbereich absolutes Vertrauen und dementsprechend auch die Verantwortung gebe."

Dass nach acht Siegen in Folge seit dem Trainerwechsel im Umfeld seines Klubs zarte Aufstiegsträume blühen, blendet Bornemann vor dem kommenden Heimspiel gegen Jahn Regensburg am kommenden Samstag aus. "Diese Serie erwartet zu haben, wäre verwegen gewesen. Und jetzt auf Platz 3 zu schielen, wäre sogar sehr verwegen." Dass seine Spieler das tun, und Eric Smith gar öffentlich den Stadtnachbarn HSV ins Visier genommen hat, stört ihn dennoch nicht: "Das Bekenntnis zu ambitionierten Zielen passt grundsätzlich sehr gut zu uns. Mit unserem Standort und den Möglichkeiten, die wir einsetzen, haben wir den Anspruch, unter den Top 25 in Deutschland zu stehen. Und wenn die Chance besteht, dann wollen wir auch mehr."