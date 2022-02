Bornauws Kurven-Jubel: "Es tut mir leid"

Er erzielte das erste Tor eines Wolfsburger Innenverteidigers in dieser Saison und feierte dieses demonstrativ vor der Gladbacher Kurve. Der Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw bat nach dem 2:2 bei der Borussia um Entschuldigung.

Die Emotionen kochten hoch. Sebastiaan Bornauw hatte gerade zum Wolfsburger 2:0 in Mönchengladbach eingeköpft, da wählte der Belgier den kurzen Weg, drehte sich zur Gladbacher Fankurve und hielt sich seine Hände hinter die Ohren. Borussia-Keeper Yann Sommer war nicht nur ob des Rückstands außer sich, der Schweizer schimpfte in Richtung des Blondschopfs. Sommer wurde verwarnt, Bornauw kassierte von Schiedsrichter Tobias Reichel eine Ermahnung.

Was hatte den sonst so zurückhaltenden 22-jährigen Abwehrmann so jubeln lassen? Die Erklärung lieferte Bornauw im Anschluss an das hitzig umkämpfte 2:2: "Köln ist noch immer in meinem Herz." Zwei Jahre spielte der Verteidiger für den FC, die Rivalität mit Gladbach lebt er auch nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer nach Wolfsburg weiter.

Ich habe in diesem Moment nicht nachgedacht. Natürlich bin ich noch Kölner, aber in dieser Woche sind hier viel wichtigere Dinge passiert. Sebastiaan Bornauw

Und weiß dennoch, dass er angesichts der Begleitumstände des Spiels - die Borussia trauert um seinen bei einem Verkehrsunfall verunglückten Spieler Jordi Bongard - über das Ziel hinausgeschossen war. "Ich habe in diesem Moment nicht nachgedacht. Natürlich bin ich noch Kölner, aber in dieser Woche sind hier viel wichtigere Dinge passiert. Deswegen sage ich zur gesamten Gladbach-Familie: Es tut mir leid." Borussia-Kapitän Sommer nahm die Entschuldigung stellvertretend an: "Er hat sich entschuldigt, das ist für mich völlig okay. Es ist ein Spiel mit vielen Emotionen."

Losgelöst vom Jubel markierte der Treffer - es war der erste eines Wolfsburger Innenverteidigers in dieser Saison - den nächsten Schritt Bornauws zur erhofften VfL-Verstärkung. Nach durchwachsener Hinserie machte Trainer Florian Kohfeldt den 14,5-Millionen-Euro-Einkauf im Winter zum neuen Abwehrboss, der als zentraler Mann in der Dreierkette das Sagen hat. "Ich übernehme gerne Verantwortung", sagt Bornauw. Und tat dies auch bemerkenswert reif für seinen Jubel.