Bornauw, Brooks und ein Vier-Augen-Gespräch

John Anthony Brooks war einer der Garanten für die defensive Stabilität des VfL Wolfsburg, der US-Amerikaner läuft in dieser Saison jedoch wie so viele bei den Niedersachsen seiner Form hinterher. Nun ist er seinen Platz los - Neuzugang Sebastiaan Bornauw erhält den Vorzug.

Es war ein ziemlicher klarer Fingerzeig von Florian Kohfeldt. Im "wahrscheinlich wichtigsten Spiel der jüngsten Vereinsgeschichte" in der Champions League gegen Lille OSC (1:3) hatte der Trainer John Anthony Brooks das Startelfmandat entzogen und Sommerneuzugang Sebastiaan Bornauw wie auch nun in der Liga gegen den VfB Stuttgart (0:2) das Vertrauen geschenkt. Ein Wechsel in der Abwehr noch ohne große Wirkung, jedoch scheint es so, als wäre Brooks seinen Stammplatz erst einmal los.

"Wir hatten ein Gespräch", berichtet Kohfeldt von einer Vier-Augen-Unterhaltung mit Brooks. Der Trainer lege großen Wert auf einen respektvollen Umgang, gerade bei negativen Entscheidungen sucht er den direkten Austausch mit dem Betroffenen. Brooks also wusste nach seinem vorerst letzten Einsatz gegen Mainz (0:3, kicker-Note 5) frühzeitig Bescheid, dass er auf die Bank muss. "Es ist eine Entscheidung für Seb", erklärt Kohfeldt die Wahl von Bornauw auch damit, dass er "den Typus" gerne im Spiel haben möchte.

Bornauw kommt nur schwer in die Gänge

Bornauw sei "ein absoluter Mentalitätsspieler", hebt Kohfeldt hervor und verweist auf dessen Führungsqualitäten, die er auch schon beim 1. FC Köln unter Beweis gestellt hat. Den Gegner am Dienstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) rettete der Belgier in der vergangenen Saison am 34. Spieltag kurz vor Schluss gegen Schalke (1:0) per Kopf in die Relegation und schickte Kohfeldts zu diesem Zeitpunkt ganz frischen Ex-Klub Werder Bremen in die Zweitklassigkeit. Nun arbeiten sie miteinander in Wolfsburg.

Dort kam der 14,5-Millionen-Euro-Sommerneuzugang, der bislang wenig Zuversicht und Selbstvertrauen im VfL-Trikot ausstrahlt, nur schwer in die Gänge. Und auch in den letzten beiden Partien, die Bornauw bereits anstelle von Brooks ran durfte, offenbarte er fußballerische Schwächen, hatte unglückliche Klärungsaktionen, die jeweils zu einem Gegentor führten.

Brooks' Zukunft beim VfL wird nicht wahrscheinlicher

"Das sind Dinge, die man mit ihm entwickeln kann", erklärt Kohfeldt, "Seb braucht Rhythmus, das sieht man auch." Lieber spricht der Fußballlehrer aber über die Vorzüge seines Abwehrhünen (1,91 Meter). "Er hat eine große Präsenz im Zweikampf, einen sehr guten Offensivkopfball, gerade beim Thema Intensität bringt er extrem viel mit. Er tut uns als Spielertyp einfach sehr gut."

Klingt nicht danach, als würde Brooks, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und dessen Zukunft beim VfL nicht wahrscheinlicher wird, seinen Platz so schnell zurückbekommen. Der 28-Jährige gehe, so der Trainer, aber gut mit der für ihn neuen Situation um. "Jay trainiert gut und zeigt, welch professioneller Spieler er ist."