Bornauw, Baku und Co.: Wenn die Realität die Pläne durchkreuzt

Sie kamen alle nach Wolfsburg, um international zu spielen. Nun aber stecken die VfL-Profis im Abstiegskampf - und haben offensichtlich Probleme, sich auf diese Situation einzulassen.

Der Abstiegskampf, sagte Wolfsburgs Verteidiger Sebastiaan Bornauw zuletzt nach dem 0:2 gegen Bayer Leverkusen, sei "immer noch ein bisschen da". Ein bisschen untertrieben war das schon, passte aber zu dem, was der 23-Jährige schon Wochen zuvor geäußert hatte. Da konnte der Belgier, der sich im Vorjahr mit dem 1. FC Köln erst in der Relegation gerettet hatte, mit eventuellen Abstiegssorgen nicht viel anfangen, blickte in der Tabelle sogar noch nach oben auf die internationalen Plätze. Deswegen war der Abwehrspieler schließlich im Sommer von Köln nach Wolfsburg gewechselt.

Seinen nächsten Karriereschritt wollte Bornauw beim VfL gehen, sprach von einer "Topadresse im deutschen Fußball", freute sich auf die Champions League. Und schließlich war Wolfsburg in den vergangenen drei Jahren ein perfekter Ort für aufstrebende Profis, um sich zu entwickeln. Das abrupte Ende kam in dieser Saison, die Realität im Tabellenkeller durchkreuzt sämtliche Pläne der Fußballer, die sich auf dem Karrieresprungbrett beim VfL wähnten. Ein Grund, weswegen es der Mannschaft offensichtlich schwerfällt, sich auf den Abstiegskampf einzulassen?

Kohfeldt spricht von "menschlichem Prozess"

"Es ist ein menschlicher Prozess, dass man sich in diese neue Herausforderung einfinden muss", glaubt VfL-Trainer Florian Kohfeldt durchaus, dass sich in den Köpfen von Fußballern nicht von heute auf morgen der Hebel von Königsklasse auf Abstiegskampf umlegen lässt. Doch auch wenn der jüngste Auftritt in Augsburg (0:3) etwas anderes vermuten lässt und Geschäftsführer Jörg Schmadtke („Wir müssen den Abstiegskampf verstehen“) Zweifel daran aufkommen lässt, dass sein Team den Ernst der Lage begriffen hat, ist der Coach überzeugt, "dass die Mannschaft das spätestens seit dem Januar verstanden hat". Einräumen muss er jedoch auch: "Was wir auf dem Platz in Augsburg gesehen haben, das sah nicht nach Abstiegskampf aus." Und das sollte sich schleunigst ändern.

Gelingt der Klassenerhalt, so hat Kohfeldt die Hoffnung, dass vor allem die vielen jungen Spieler wie Bornauw, Ridle Baku und Co. gestärkt aus einer solchen Spielzeit hervorgehen. "So schwierig diese Saison ist, ist es gerade für diese Spieler unglaublich wichtig, diesen Prozess erfolgreich zu beenden", erklärt der Trainer. "In der Liga zu bleiben, stabil zu bleiben, sie müssen da durchgehen, dann kann das einen großen Mehrwert haben, gerade für die jungen Spieler." Die wissen müssen: Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bielefeld gibt es Abstiegskampf, die Königsklasse ist ganz weit weg.