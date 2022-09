Zwickau lässt Siebtligist keine Chance und zieht eine Runde weiter

In einer glasklaren Angelegenheit zog der FSV Zwickau am Samstag ins Achtelfinale des Sachsenpokals ein. Gegen Borna schossen die Schwäne elf Tore.

Erstmals in dieser Saison war der FSV Zwickau im Landespokal gefordert. Nach zwei Freilosen ging es um den Einzug ins Achtelfinale gegen den Bornaer SV aus der Landesklasse Sachsen Nord. Von Anfang an eine einseitige Partie, ging der Favorit auch früh in Führung: Assibey-Mensah erzielte das 1:0 (5.), ehe Krüger durch einen Doppelpack (21., 28.) auf 3:0 erhöhte.

Nur drei Tore Rückstand zur Pause war sicher ein Erfolg für den Siebtligisten aus Borna, doch nach dem Seitenwechsel hatten die Schwäne keine Gnade mehr: Assibey-Mensa (50.), Gomez (57.) von Schroetter vom Punkt (60.) und erneut Krüger (61.) machten schnell alles klar.

In der letzten halben Stunde feierte Zwickau dann ein regelrechtes Schützenfest. Von Schroetter machte sein zweites Tor des Tages (67.), Krüger sein viertes (73.) und Könnecke (79.) die zehn voll. Den Schlusspunkt setzte dann Gomez in der letzten Minute (90.). Mit dem Sieg zog der FSV ins Achtelfinale des Landespokals ein, das im November stattfinden wird.

Für die Schwäne geht es allerdings erstmal in der 3. Liga weiter: Am 3. Oktober (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet der FC Ingolstadt auf Zwickau.