"Born for this": Schult entdeckt "jede Menge Aspekte"

Emotional, authentisch und gnadenlos ehrlich - so lässt sich die neue serielle Frauenfußball-Doku "Born for this - mehr als Fußball" zusammenfassen, die der DFB seit über einem Jahr zusammen mit Warner Bros. über die deutsche Frauen-Nationalmannschaft dreht. Die DFB-Frauen sahen die ersten beiden Folgen.

Die Premiere der ersten drei Folgen wird am 6. Juli über die Mediatheken der Sender ARD, Sky und MagentaTV erfolgen - passend zum Start der Fußball-Europameisterschaft der Frauen.

Am vergangenen Dienstag konnte sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft erstmals die ersten beiden Folgen der bislang dreiteiligen Doku anschauen, die den Entwicklungsprozess der deutschen Mannschaft bis zur EM zeigt. "Überwältigend" urteilte Angreiferin Laura Freigang danach, während Torhüterin Almuth Schult bei ihren Kolleginnen "jede Menge Aspekte entdeckt" hatte, "die ich noch nicht kannte". Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg strahlte: "Das ist ganz großes Kino! Kompliment an Warner! Ich wünsche mir, dass sich das ganz viele Menschen anschauen."

Tiefe Blicke in das Seelenleben von Spielerinnen und Trainerteam

Angreiferin Lina Magull fühlte sich gar zu Tränen gerührt - passend zum Geschehen auf der Leinwand, wo auch immer wieder die Tränen fließen, wenn einzelne Nationalspielerinnen von ihren Erlebnissen und Schicksalen im Laufe des letzten Jahres erzählen. Ob Almuth Schults schwierige Rückkehr zur alten Leistungsfähigkeit, nachdem sie Zwillinge geboren hatte, Alexandra Popps schwere Knieverletzung oder Dzsenifer Marozsans Leben in den USA - die beiden Warner-Regisseure Martina Hänsel und Björn Tanneberger durften beeindruckend tiefe Blicke in das Seelenleben von Spielerinnen und Trainerteam werfen.

Die Spielerinnen sollten ihre Geschichte erzählen, wofür Vertrauen die absolute Grundlage ist. Martina Hänsel

Bei der am Donnerstag folgenden Premiere im kleinen Kreis im Harmonie Filmtheater in Frankfurt-Sachsenhausen gab Hänsel einen Einblick in die Arbeit mit den Spielerinnen: "Wir wollten uns klar abgrenzen vom klassischen Sportjournalismus. Die Spielerinnen sollten ihre Geschichte erzählen, wofür Vertrauen die absolute Grundlage ist. Nur so können wir emotionale, authentische Geschichten erzählen und nahbar sein." Dass die Spielerinnen als Menschen und Sportler in der deutschen Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen werden, soll sich mit der Doku ändern, wenn es nach Hänsel geht: "Wir wollten ein Licht anmachen und diese Sichtbarkeit beeinflussen."

Rund drei Monate dauerte das Kennenlernen zwischen Regisseuren und Nationalteam, bis nach vielen Gesprächen die Basis für eine intensive Zusammenarbeit geschaffen war. "Die Spielerinnen vertrauen uns so sehr ihre Gefühlswelt und Gedanken an, weil sie wissen, dass wir damit gut umgehen", beschreibt Hänsel das Verhältnis und kündigte an: "Es passieren noch viele tolle Dinge in den weiteren Folgen."

Vierte Folge ist geplant

Eine vierte Folge, die während der EM gedreht wird, soll es definitiv geben, vielleicht auch mehr. "Hoffentlich mit einem erfolgreichen Abschluss", wie es Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb sowie Sprecher der DFB GmbH & Co KG, passend formulierte.