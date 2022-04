Bormuth wechselt zum SC Paderborn

Karlsruhes Robin Bormuth wechselt innerhalb der 2. Liga und schließt sich im Sommer dem SC Paderborn an.

Der Karlsruher SC verliert Robin Bormuth an einen direkten Ligakonkurrenten. Bereits Ende März teilten die Badener mit, dass der Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert - nun steht auch fest, wohin es Bormuth zieht: Ligakonkurrent SC Paderborn sicherte sich die Dienste des 26-Jährigen.

Er ist als robuster Verteidiger mit einem sehr guten Kopfballspiel bekannt. Fabian Wohlgemuth

Bei den Ostwestfalen unterschrieb der Defensivspieler einen Zweijahresvertrag, der ab dem kommenden Sommer gültig ist. Fabian Wohlgemuth freut sich über die Verpflichtung des 76-fachen Zweitligaspielers: "Er ist als robuster Verteidiger mit einem sehr guten Kopfballspiel bekannt, sodass er ein wichtiger Faktor in unserem Kader für die nächste Saison werden kann.", so der SCP-Geschäftsführer in einer Vereinsmitteilung der Ostwestfalen.

In der laufenden Spielzeit stand Bormuth allerdings aufgrund einer Sprunggelenkverletzung lediglich in sechs Ligaspielen auf dem Platz. Seine bis dato letzte Partie liegt schon eine Weile zurück: Bormuth lief zuletzt am 8. Spieltag beim Gastspiel auf St. Pauli auf. Obwohl er wieder fit ist, verzichtete KSC-Coach Christian Eichner in den vergangenen Spielen auf die Dienste des Innenverteidigers.

Der SCP wird seine dritte Station im Profifußball werden. Nach seinem Zweitligadebüt in der Saison 2016/17 für Fortuna Düsseldorf zog es ihn 2020 nach Karlsruhe. Zwei Jahre später folgt nun der Wechsel zurück nach NRW.