Bormuth fällt mit Jochbeinbruch lange aus

Der Karlsruher SC wird in den kommenden Wochen auf Robin Bormuth verzichten müssen.

Hielt in Sandhausen bis zum Ende durch: Robin Bormuth. imago images/Eibner

Wie der KSC am Montagnachmittag mitteilte, hat sich Robin Bormuth in einem Zweikampf in der Partie beim SV Sandhausen einen Bruch des Jochbeins zugezogen.

Der Verein rechnet damit, dass Bormuth mindestens in den nächsten drei Wochen Zuschauen muss. Nach jetzigem Stand werde die Verletzung konservativ behandelt und es sei keine Operation notwendig.

Der Innenverteidiger stand bei allen vier Pflichtspielen in dieser Saison bisher in der Startformation.