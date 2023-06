Borkowski bleibt ein weiteres Jahr in Dresden

Dennis Borkowski geht auch in der kommenden Saison für Dynamo Dresden auf Torejagd. Der Drittligist leiht den Stürmer von RB Leipzig ein weiteres Jahr aus.

Borkowski war bereits in der vergangenen Saison von RB Leipzig an die Dresdner verliehen gewesen. Im Dynamo-Trikot gelangen dem 21-jährigen Stürmer in 30 Spielen sieben Tore. Am Ende landete er mit den Sachsen in der 3. Liga auf dem sechsten Platz und verpasste die Relegation um nur einen Punkt.

Wie die Dresdner nun am Dienstag mitteilten, wurde die Leihe mit Borkowski um eine weitere Saison verlängert. In dieser hat der gebürtige Risaer einiges vor: "Im vergangenen Jahr habe ich mich in Dresden sehr wohl gefühlt. Auch wenn wir unser großes gemeinsames Ziel knapp verpasst haben, bin ich von dem Weg, den wir in der Rückrunde eingeschlagen haben, absolut überzeugt. Nun gilt es in der kommenden Spielzeit alles dafür zu geben, dass wir am Ende mit den Fans gemeinsam jubeln können", so Borkowski in der Vereinsmitteilung.

Borkowski wurde in der Leipziger Jugend ausgebildet. Bei den RB-Profis kam er bereits zu drei Bundesliga-Einsätzen. Vor seiner Zeit in Dresden war er bereits an den 1. FC Nürnberg verliehen worden, sodass Borkowski insgesamt auf 23 Zweit- und 30 Drittligaeinsätze kommt. "Dennis Borkowski hat sich bei uns im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt. Er hat bewiesen, dass er in der Offensive mit seinen Qualitäten immer wieder gefährliche Impulse setzen kann. Wir sind davon überzeugt, dass er in der nächsten Saison noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird.", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.