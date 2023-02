Borgmann trifft traumhaft: Cottbus meldet sich zurück - RWE behauptet Spitze

An der Spitze der Regionalliga Nordost hat sich Rot-Weiß Erfurt mit einem 2:0 gegen den ZFC Meuselwitz behauptet. Energie Cottbus meldete sich nach zuletzt zwei Pleiten gegen den SV Lichtenberg im Titelrennen zurück, während der Berliner AK seine Talfahrt auch in Halberstadt fortsetzte.

Staunen bei Lichtenbergs Akteuren: Cottbus-Kapitän Axel Borgmann traf im Anschluss an eine Ecke per Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 2:0. IMAGO/Steffen Beyer

Cottbus meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach zuletzt zwei Pleiten ohne eigenen Treffer meldete sich der FC Energie Cottbus am Montagabend gegen den SV Lichtenberg 47 mit einem 5:0 zurück im Titelkampf. Die Lausitzer waren mit Anpfiff hellwach und agierten äußerst druckvoll. Dementsprechend verdient war die Führung nach nicht einmal zehn Minuten. Borgmann flankte auf Wähling, der mit dem Kopf zur Stelle war (8.). Die Wollitz-Elf blieb weiter gallig und legte zeitig den zweiten Treffer nach. Eben noch Vorbereiter traf Borgmann diesmal selbst nach einer Ecke sehenswert per Fallrückzieher (21.). Bereits vor der Pause noch war die Messe gelesen, als Eisenhuth im Anschluss an einen Freistoß den Ball direkt in die Maschen feuerte (36.) und kurz darauf auch noch Hottmann aus der Drehung erfolgreich war (40.). Lichtenbergs Coach Tik Murat reagierte im zweiten Abschnitt auf die Torflut und brachte zu Beginn zwei neue Kräfte. Diese Umstellung wirkte insofern, dass die Heimelf, die auch das Tempo etwas rausnahm, "nur" noch ein weiteres Mal traf. Neuzugang Shcherbakovski durfte in der 55. Minute via Dropkick noch seine Torpremiere im Cottbuser Trikot feiern - das 5:0 und zugleich der Endstand.

Verkamp macht für Jena den Unterschied

Gegen den mit einigen Ex-Profis auflaufenden Greifswalder FC behielt Carl Zeiss Jena knapp die Nase vorn. Verdientermaßen ging der FCC kurz vor der Pause durch eine Direktabnahme von Verkamp in Führung. Greifswald, das schon in der Anfangsphase passabel das gegnerische Tor attackiert hatte, erhöhte im zweiten Spielabschnitt den Druck, doch ohne Ertrag. Jena hätte durch Petermann in der 71. Minute fast das 2:0 erzielt, doch der Schlenzer ging knapp drüber. Defensiv standen die Thüringer aber sehr gut gestaffelt und hielten so bis zum Abpfiff die Null.

Hertha-Talente feiern Ziemer

Beim Berliner Kräftemessen zwischen dem FC Viktoria 1889 und der U 23 von Hertha BSC waren es die Gäste, die besser in die Partie fanden. In der 10. Minute verpassten im heimischen Strafraum sämtliche Akteure eine Eckball-Hereingabe, ehe Aksakal gegen die Laufrichtung von Torwart Kinzig einnetzte. Es hatte sich nicht zwangsläufig angedeutet, doch dennoch fiel in der 22. Minute der Ausgleich. Küc verwandelte einen Foulelfmeter. Bis zur 55. Minute prägte Leerlauf und viel Sicherheitsdenken das Geschehen, ehe auf beiden Seiten wieder gefährliche Szenen auf dem Chancenzettel landeten. Baca grätschte in der 64. Minute eine Hereingabe ins eigene Viktoria-Tor, die selbsternannten "Hertha-Bubis" schienen auf der Siegerstraße zu fahren. Mit einem weiteren verwandelten Küc-Elfmeter in der 81. Minute landeten die Gäste vorübergehend im Kiesbett, bis Ziemer eine Gündüz-Flanke am langen Pfosten per Kopf zum Siegtreffer ins Netz drückte.

Erfurter Doppelschlag gegen Meuselwitz

Der Sonntag wurde mit dem um 16 Uhr startenden Thüringen-Duell zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem ZFC Meuselwitz abgerundet. Für den FC RWE stand nichts Geringeres auf dem Tagesplan, als sich die Tabellenführung zurück zu erobern. Erst nach einer halben Stunde war der Favorit so richtig drin in der Partie, was auch an einem couragiert kämpfenden ZFC lag. Den Bann brachen die Hausherren in der 53. Minute: Mergel hob den Ball zu Weinhauer, der ins kurze Eck vollendete. Nach schöner Kombination ließ Seidemann in Minute 56 Torwart Fietz aussteigen und erhöhte auf 2:0. Raithel wusste sich mit Anbruch der Schlussviertelstunde in einem Laufduell mit Hajrulla nicht anders zu helfen, als die berühmt-berüchtigte Notbremse zu ziehen und bekam dafür Rot. Somit brachte der alte und neue Spitzenreiter seinen Vorsprung routiniert in den sicheren Hafen.

BAK wacht zu spät auf

Der zuletzt formschwache Berliner AK fuhr am Samstag zur noch sieglosen Germania Halberstadt. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sah Berlins Meyer bereits in der 22. Minute nach einem Foulspiel Gelb-Rot. Der BAK blieb aktiv, doch zur Pause führte Halberstadt durch einen sehenswerten Distanzschuss von Grzega (39.). Nach der Halbzeit trübte sich die Laune bei den Gastgebern, weil Pfeiffer in der 47. Minute nach einem groben Foul an Sussek Rot bekam. Das Schlusslicht hatte in personeller Gleichzahl mehr vom Spiel und erhöhte in der 70. Minute auf 2:0. Malina drückte einen Querpass von Renner ins Tor. Als der BAK beinahe schon abgeschrieben war, traf Krasniqi mit einem wuchtigen Schuss zum Anschluss (88.). Und beinahe wäre Halberstadt in der Nachspielzeit der langersehnte erste Sieg aus den Fingern geronnen. Nach einem Fehler von Torwart Cichos kullerte ein Schuss von Schulz in Richtung Tor, Sussek nahm die Kugel auf, vergab aber aus aussichtsreicher Position. Kurz darauf lagen sich die Hausherren in den Armen.

Chemnitz reicht Remis

Ein 0:0 in einem eher mauen Spitzenspiel reicht dem Chemnitzer FC zumindest bis Sonntag zur Tabellenführung. Die chancenarme Partie sah in Durchgang eins je eine gute Möglichkeit für beide Seiten. Nach Wiederanpfiff war der BFC zwar das bessere Team, konnte die Chemnitzer Defensive aber auch in Überzahl - Pagliuca sah Gelb-Rot (83.) - nicht knacken. Die Berliner verpassen damit den vierten Sieg im vierten Spiel des Jahres, Chemnitz ist seit zwölf Partien ungeschlagen.

Chemie patzt gegen Luckenwalde

Die Sieglos-Serie von Chemie Leipzig geht weiter. Gegen den FSV Luckenwalde unterlagen die Leipziger zuhause mit 1:2, es war das sechste Punktspiel in Folge ohne Dreier. Nach ausgeglichenem Beginn gingen die Gäste durch einen Doppelschlag in Führung: Butendeich schob nach einer Hereingabe zum 1:0 ein (30.), dann sorgte Flath per Foulelfmeter für das 2:0 (34.). Die Chemiker kamen in Durchgang zwei lediglich durch Eshele, der den Keeper umkurvte, zum 1:2-Anschluss (64.), mehr gelang in der Schlussphase aber nicht. Für Luckenwalde ein wichtiger Erfolg, der Anschluss an Rang 14 ist vorerst hergestellt.