Borges: "Wir haben das nicht für Deutschland getan, sondern für uns"

Luis Fernandes Suarez hat klare Worte gewählt in den Tagen nach dem schmachvollen 0:7-Auftakt gegen Spanien: "Wir sind noch nicht tot", rief Costa Ricas Trainer den Kritikern zu. Nach der Wiederauferstehung und dem schmeichelhaften 1:0 gegen Japan sieht er sich bestätigt: "Jetzt leben wir wieder richtig." Und sie fiebern ihrem "Finale" gegen Deutschland entgegen.

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Der kolumbianische Coach hat Aufbauarbeit leisten müssen zwischen diesen beiden Partien. Mittelfeldspieler Celso Borges hat das sehr deutlich artikuliert: "Es war schwer, nach so einem ersten Spiel zurückzukommen. Es gab sehr viele negative Kommentare. Der Trainer hat es sehr gut gemacht und uns wieder positive Energie gegeben."

Und er hat die passende Taktik gewählt - auch, wenn es gegen Japan über die komplette Spielzeit eigentlich ausschließlich darum ging, den Fußball des Gegners zu verhindern, anstatt eigenen zu spielen. Selbst bei Ballgewinnen sind die Costa Ricaner kaum nachgerückt, bei japanischem Ballbesitz haben sie sich in einem 5-4-1-System formiert.

Alles was zählt, ist ein gutes Resultat gegen Deutschland. Luis Fernandes Suarez

Dass der Außenseiter durch Keysher Fuller, von der Technischen Studiengruppe der FIFA zum "Man oft he Match" gewählt, zum Siegtor kamen, war einem Doppelfehler von Hidemasa Morita und Shuichi Gonda geschuldet. Suarez sieht dennoch keinen Anlass, sich für den Stil zu entschuldigen: "Wir wollten sehr kompakt stehen. Für dieses Spiel war es der richtige Weg."

Ob dieser Weg auch nach dem Donnerstag weitergehen kann? Suarez kündigt zumindest schonmal an, dass er ihn nicht auf eine andere Art und Weise als am Sonntag beschreiten wird: "Alles was zählt, ist ein gutes Resultat gegen Deutschland." Dass der kommende Gegner den überraschenden Coup vor dem eigenen 1:1 gegen Spanien überaus wohlwollend zur Kenntnis genommen hat, hat Bundestrainer Hansi Flick am späten Abend verraten: "Die Mannschaft hat das Spiel angeschaut und es wurde auch ein bisschen gejubelt."

Mittelfeldmann Borges indes macht deutlich, dass es Costa Rica nicht um Schützenhilfe, sondern um eigene Ambitionen geht: "Wir haben das nicht für Deutschland getan, sondern für uns." Donnerstag soll nach Möglichkeit die nächste Überraschung folgen. Sie käme angesichts der bisherigen Vorträge einer Sensation gleich.