Fan-Attacke auf Spieler: Abbruch könnte Bordeaux den Aufstieg kosten

Der Traditionsklub Girondins Bordeaux droht durch einen Fan-Eklat und einen Spielabbruch am letzten Spieltag der Ligue 2 die mögliche Rückkehr in die erste französische Fußball-Liga zu verpassen.

Der letzte Spieltag, es ging um alles: Girondins benötigte einen hohen Sieg, um den FC Metz noch von Rang zwei zu verdrängen, da dieser parallel gegen den SC Bastia (3:2) seine Hausaufgaben machte.

Die Gäste von Rodez AF benötigten ihrerseits dringend einen Dreier, um sich noch über den Strich zu retten und so den Abstieg zu verhindern. Das schien den Gästen auch zu gelingen, in der 22. Spielminute traf Lucas Buades zum 1:0 - der Aufstieg rückte für Bordeaux damit zunächst in weite Ferne.

Gehirnerschütterung bei attackiertem Buades: "Es ging ihm nicht gut"

Das Tor veranlasste einen Girondins-Fan dazu, auf den Platz zu stürmen und den Torschützen zu Boden zu stoßen. Schiedsrichter Nicolas Rainville brach daraufhin die Partie ab. "Wir haben uns an die Vorschriften gehalten. Leider hat eine Person alle anderen der Möglichkeit beraubt, ihren Job zu machen und einen schönen sportlichen Moment zu genießen", sagte der Schiedsrichter laut französischen Medien im Anschluss - der Spielabbruch sei die einzige Option gewesen.

Die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra begrüßte die Entscheidung. "Gewalt hat in den Stadien keinen Platz und unsere Linie ist klar: null Toleranz", twitterte sie. Man werde "sehr aufmerksam auf die Sanktionen achten, die es geben wird".

Buades erlitt eine Gehirnerschütterung, wie Rodez-Trainer Didier Santini mitteilte: "Es ging ihm nicht gut in der Umkleidekabine, und er wurde dann ins Krankenhaus gebracht."

Niederlage am grünen Tisch droht - Bordeaux hofft auf Wiederholungsspiel

Die zuständige Disziplinarkommission des französischen Liga-Verbandes LFP hat für Montag eine Entscheidung angekündigt. Dem sechsmaligen französischen Meister Bordeaux droht eine empfindliche Strafe und eine Niederlage am grünen Tisch. Der direkte Wiederaufstieg wäre somit nicht mehr möglich. Neben dem Tabellenersten AC Le Havre würde dann der jetzt zweitplatzierte FC Metz aufsteigen.

Girondins-Präsident Gérard Lopez will für ein Wiederholungsspiel kämpfen und dabei auch alle Instanzen ausnutzen, wie er am Freitagabend auf einer Pressekonferenz sagte. Zudem werde man gegen den Fan vorgehen, der den Spielabbruch verursacht hat. Rodez steht ohne Wertung des abgebrochenen Spiels als 17. auf einem Abstiegsplatz. Würde Rodez den Sieg zugesprochen bekommen, wäre der Klub gerettet und der FC Annecy müsste absteigen.