Dank Doppelpacker Neymar: PSG gewinnt knapp in Bordeaux

Am 13. Spieltag der Ligue 1 hat Paris St. Germain knapp in Bordeaux gewonnen. Bei den Westfranzosen tat sich PSG phasenweise schwer - zwei kongeniale Partner im Angriff sorgten für den Erfolg.

Matchwinner in Bordeaux: PSG-Offensivmann Neymar (re.) mit seinem Vorlagengeber Kylian Mbappé. Icon Sport via Getty Images

PSG begann im Vergleich zum 2:2 gegen RB Leipzig unter anderem mit Draxler, Kehrer, Juan Bernat und Keeper Navas, insgesamt standen sechs neue Spieler in der Startelf. Nach einem Kopfball von Wijnaldum (3.) kam vom Spitzenreiter aber erst mal wenig. Stattdessen war die Defensive der Gäste gegen den Bordeaux-Angriff um Hertha-Leihgabe Dilrosun gefragt.

PSG hat zunächst Probleme, doch ist dann eiskalt

Die Hausherren kamen aber nicht so recht an der PSG-Abwehr vorbei, nur einmal musste Navas ernsthaft eingreifen. Doch selbst bei der Elis-Gelegenheit in Minute 16 wurde die Kugel noch entscheidend abgefälscht. Nach einer knappen halben Stunde ging das aufstrebende Pochettino-Team dann doch in Front: Neymar hatte nach Mbappés Zuspiel im Strafraum zu viel Platz und ließ sich die Chance daraufhin nicht nehmen (26.). Mbappé dagegen scheiterte zehn Minuten später an Keeper Costil (36.).

PSG ging dennoch mit einer 2:0-Führung in die Kabine, weil Neymar einen sehenswerten Doppelpass mit Mbappé cool vollendete (43.). Hinten war Keeper Navas bei einem Schuss von Pembelé erst kurz vor Ablauf der ersten Hälfte gefragt. Die Pariser waren seit der Führung spielbestimmend.

Wijnaldum legt uneigennützig quer - Elis mit dem 1:3

Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht, wenngleich Keeper Navas in Minute 53 gegen Adli eingreifen musste. Im Gegenzug konnte Costil mal einen Schuss von Neymar parieren (54.). Kurz darauf kam Bordeaux auf, musste dann aber das dritte Gegentor hinnehmen: Mbappé hatte dabei leichtes Spiel, weil Wijnaldum nach einem öffnenden Pass von Ander Herrera kurz vorm Kasten auf den Franzosen querlegte (63.). Zwei Minuten später verpasste er den Doppelpack knapp.

Die Mannen von Mauricio Pochettino schalteten ab diesem Zeitpunkt einen Gang runter. Bordeaux, das vom ehemaligen Schweizer Nationalcoach Vladimir Petkovic trainiert wird, blieb aber ein ums andere Mal hängen - zumindest bis zur 78. Minute. Dann nämlich ging es bei den Gastgebern nach einem Fehler des eingewechselten Danilo Pereira schnell, Elis vollstreckte nach dem Außenristpass von Adli. Navas verhinderte wenig später gegen Joker Briand Schlimmeres (81.).

Niang sorgt spät für Spannung

PSG machte in der Schlussphase nicht gerade einen souveränen Eindruck, Niang schob nach einem doppelten Doppelpass mit Briand sogar noch zum Anschlusstreffer ein (90.+2). Dieser kam aber zu spät, denn kurz darauf war auch für am Ende tapfer kämpfende Hausherren Schluss.

PSG zieht dank des Erfolgs an der Tabellenspitze der Ligue 1 weiter einsam seine Kreise. Nach der Länderspielpause empfängt der Erstplatzierte in der Liga am 21. November den FC Nantes.