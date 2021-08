Bora-hansgrohe verpflichtet Vizemeister Koch

Der deutsche Rad-Rennstall Bora-hansgrohe bastelt weiter am Kader für die kommende Saison und hat Jonas Koch verpflichtet sowie Luis-Joe Lührs hochgezogen. Der Vertrag mit Ben Zwiehoff wurde um ein Jahr verlängert.

Am Montag verkündete das Team aus dem oberbayerischen Raubling die Verpflichtung des deutschen Vizemeisters Jonas Koch, der derzeit noch für die belgische Equipe Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux unterwegs ist. Koch erhält einen Zweijahresvertrag.

"Nach einigen lehrreichen Jahren im Ausland ist es nun wunderschön, für ein deutsches Team zu fahren. Außerdem ist das Team unter den allerbesten in der WorldTour und das ist schon nochmal ein Schritt für mich", begründet Koch seinen Wechsel. "Ich möchte mich als Helfer weiterentwickeln und so zum Erfolg des Teams beitragen."

Lührs möchte die Chance nutzen

Zudem hat die Mannschaft das Talent Luis-Joe Lührs bis 2024 an sich gebunden. "Nach zwei erfolgreichen Saisons im Nachwuchsteam Team Auto Eder bin ich stolz darauf, in den nächsten drei Jahren Rennen im Trikot der Profimannschaft bestreiten zu dürfen. Ich möchte die Chance nutzen, um mich in den kommenden Jahren bestmöglich zu entwickeln", sagte Lührs.

Zwiehoff "absolut ready"

Der Vertrag mit dem derzeit die Vuelta bestreitenden Ben Zwiehoff wird um ein Jahr verlängert. "Die Menge an Erfahrungen, die ich in der ersten Saison sammeln konnte, war enorm und ich bin absolut ready 2022 den nächsten Schritt zu gehen. Die Motivation ist riesig. Trust the process", freute sich Zwiehoff.