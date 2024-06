Bookjans wird ein Zebra

Duisburgs Kader nimmt immer mehr Gestalt an. Mit Jakob Bookjans haben die Zebras den nächsten regionalligaerfahrenen Spieler an die Wedau lotsen können. Zuletzt stand der 23-jährige Offensivspieler beim Südwest-Regionalligisten Eintracht Frankfurt II unter Vertrag, wo er in der abgelaufenen Spielzeit neun Tore und sieben Vorlagen in 29 Spielen beisteuerte. Im Jahr zuvor bestritt der Linksfuß 24 Drittliga-Spiele für den VfB Oldenburg. "Mit dem VfB Oldenburg habe ich selbst hier in der Arena gespielt und kenne daher die Atmosphäre und die Wucht der Fans an der Wedau. Das sind die Dinge, die den Fußball für mich ausmachen. Gemeinsam schaffen wir es, den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört", freut sich Bookjans auf das neue Kapitel.