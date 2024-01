Bonucci zum Medizincheck in Istanbul

Der Wechsel von Leonardo Bonucci zu Fenerbahce Istanbul steht unmittelbar bevor. Wie der türkische Klub am Mittwochmittag mitteilte, wird der Verteidiger von Union Berlin noch heute "zu medizinischen Untersuchungen und weiteren Verhandlungen" in Istanbul eintreffen. Von einer Einigung ist allerdings noch nicht die Rede. Bonuccis Zeit in der deutschen Hauptstadt scheint damit nach nur wenigen Monaten wieder zu Ende zu gehen.