Bonucci: "Manchmal entsteht aus einer Situation ein Tor"

Leonardo Bonucci lobt Neapel in den höchsten Tönen, glaubt aber zugleich, dass der Negativlauf in Italien beendet wird.

Aus Neapel berichtet Jannis Klimburg

Vor zwei Wochen war Union nah dran, dem italienischen Meister ein Bein zu stellen und einen Punkt in Berlin zu behalten. Daraus wurde nichts, weil Khvicha Kvaratskhelia mit einem Geniestreich Torschütze Giacomo Raspadori in Szene setzte. Beim Hinspiel gegen Napoli (0:1) präsentieren sich die Eisernen defensiv stabil, stabiler als in jeder anderen Partie. Und dennoch standen sie mit leeren Händen da, weil in der Champions League jeder kleinste Schnitzer bestraft wird. In dem Fall das wackelige Defensivverhalten Christopher Trimmels gegen Kvaratskhelia.

Die Chance, es erfolgreicher und besser zu machen, haben der Kapitän und seine Mitspieler im Rückspiel am Mittwoch (18.5 Uhr, LIVE! bei kicker) im Süden Italiens. Für Union ist es gleichzeitig die letzte Chance, in der Königsklasse zu verbleiben. Sollten sie nicht gewinnen, wären Platz eins und zwei in der Gruppe nicht mehr erreichbar. "Wir müssen für unsere Fans spielen, wir wollen diese Negativserie beenden. Wir haben das so nicht erwartet", betonte Leonardo Bonucci, der aber optimistisch dreinblickt: "Morgen werden wir wahrscheinlich gewinnen."

Fischer: "Wir müssen mutig sein"

Der 36-Jährige beschreibt Neapel als eine Mannschaft, "die sich in den letzten Jahren verbessert hat. Die Qualität, die sie haben, können alle sehen. Manchmal entsteht aus einer Situation ein Tor. Das geht nur, wenn man eine hohe Qualität auf dem Platz hat". Wahrlich haben die Berliner das im ersten Aufeinandertreffen am eigenen Leib erfahren müssen.

Trainer Urs Fischer dagegen erwartet einen Gegner, der "versucht, uns hoch anzulaufen, uns zu stressen. Wir müssen mutig sein, uns aus dem Pressing freispielen." Die aktuelle Situation sei "beschissen. Aber es gilt, wieder nach vorne zu schauen." Einen kleinen Schritt nach vorne machte Union beim vergangenen Bundesligaspiel gegen Frankfurt (0:3) zumindest im eigenen Ballbesitz. Die Eisernen erspielten sich mehr Chancen als üblich heraus, agierten im letzten Drittel einen Hauch kreativer und zielstrebiger. Und trotzdem stand zum fünften Mal in Folge die Null vorne.

Auf der anderen Seite leistete sich das Team von Fischer erneut zu viele Aussetzer, wie beispielsweise Bonucci beim 0:2, als er sich in Richtung Ball orientierte und seinen Gegenspieler Omar Marmoush somit aus den Augen verlor. Und dennoch wird er wohl aufgrund der Verletzung von Danilho Doekhi nun auch wieder in Neapel starten. "Ich habe eine tolle Erfahrung in Berlin", unterstrich er. "Ich vermisse meine Familie, meine Söhne. Aber meine Motivation ist sehr hoch."

Noch schöner wird seine Zeit in der Hauptstadt, wenn er mit Union mal einen Sieg einfahren sollte. Das ist ihm bis dato nicht gelungen. Vielleicht ausgerechnet am Mittwoch in seiner Heimat Italien. Es wäre ein kleines Fußballmärchen, das die Trendwende einleiten könnte.