Bonucci: "Ich musste mal raus aus meiner Komfortzone"

Leonardo Bonucci hat erstmals in seiner Karriere seine italienische Heimat verlassen und gerade sein Bundesligadebüt erlebt. Mit Union Berlin hat der Routinier in dieser Saison viel vor - auch, um sich wieder in den Fokus der Squadra Azzurra zu spielen.

Einen Fußballer, der eine solch lange Karriere hinter sich hat, kann eigentlich nichts mehr überraschen, sollte man meinen. Doch Leonardo Bonucci hat am vergangenen Samstag eine Überraschung erlebt. Es waren die Minuten nach dem Schlusspfiff seines ersten Bundesligaspiels, als der Neuzugang des 1. FC Union Berlin mit den Teamkollegen vor der Fankurve stand und miterlebte, die seine neue Mannschaft von den Anhängern der Eisernen gefeiert wurde - obwohl Union gegen die TSG Hoffenheim 0:2 verloren und somit die vierte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander kassiert hatte. "Unglaublich", sagte Bonucci am Dienstagnachmittag im Rahmen einer Medienrunde, "ich habe zu Robin (Knoche, Anm. d. Red.) gesagt: Das ist verrückt. Er sagte: Das ist normal."

Die Heimat verlassen: "Eigentlich nicht in meinem Kopf"

Die vorbehaltlose Unterstützung der Fans ist eine Sache, die der mit Abstand prominenteste Zugang der Berliner zurzeit verinnerlichen muss. Es gibt viele Dinge, die für den routinierten Innenverteidiger derzeit neu sind. Schließlich hat der 36-Jährige erstmals in seiner Karriere seine italienische Heimat verlassen: nach 459 Pflichtspielen für Juventus Turin, 46 für AC Mailand und 121 Einsätzen für Italiens Nationalteam. Bonucci hat neun italienische Meisterschaften gewonnen und war Europameister 2021, und eigentlich, so sagt er, "war es auch nicht in meinem Kopf, Italien zu verlassen". Schließlich sei Juventus "für mich mein Leben" gewesen, so Bonucci, und so habe er "das letzte Jahr meiner Karriere" bei seinem Verein verbringen wollen.

Doch nach einer Saison 2022/23, in der der 1,90 Meter große und 86 Kilo schwere Abwehrspieler aufgrund mehrerer Verletzungen nur 16 Ligaspiele für Juve bestreiten konnte, hatte Trainer Massimo Allegri für Bonucci in diesem Sommer plötzlich keine Verwendung mehr. Dem einstigen Abwehrchef wurde es angeblich verwehrt, mit der Mannschaft zu trainieren, worauf Bonucci italienischen Medienberichten zufolge die Alte Dame verklagte, weil sie seinem Image geschadet haben soll.

Das Thema Juventus bleibt außen vor

Über das Thema Juventus "möchte ich zurzeit nicht sprechen", sagt er höflich, aber bestimmt. Lieber redet Bonucci über die neue Herausforderung, die sich ihm in Berlin stellt. Lazio Rom oder Union hießen die Alternativen für den erfahrenen Defensivspezialisten im Sommer, seine Entscheidung pro Berlin und Bundesliga hat nach Bonuccis Angaben auch damit zu tun, "dass ich mal rausmusste aus meiner Komfortzone. Ich wollte diese Erfahrung, und darauf liegt nun mein Fokus."

Die Fokussierung ist auch notwendig, denn der Umzug nach Deutschland birgt für die Bonucci wie gesagt viel Neues. Da wäre die Sprache, die "sehr schwierig" sei, da seien die Stadt Berlin und der Lebensstil, die anders seien - und dann ist da natürlich auch der Fußball, der "komplett unterschiedlich" sei. Wo in der Serie A nach bester italienische Fußballkultur oft darauf geachtet wird, dass die Defensive steht und kein übergroßes Risiko eingegangen wird, muss sich Bonucci nun umstellen. In der Bundesliga stünden die Mannschaften höher, "man muss viel Raum hinter der Abwehrkette abdecken", sagt Bonucci.

Das Ziel: Mit Italien zur EM

Doch der 121-fache Nationalspieler scheut die neue Herausforderung nicht, auch wenn er nach einem starken Auftritt beim Champions-League-Debüt der Eisernen bei Real Madrid (0:1) am Samstag gegen Hoffenheim bei beiden Gegentoren weniger glücklich aussah. Bonucci hat das Ziel, wenn er den Fitness-Rückstand vollends aufgeholt haben wird, viele Spiele zu machen. Schließlich will der im nächsten Jahr zum Kader der Italiener für die EM gehören. Vor zwei Wochen habe er mit Italiens Nationalcoach Luciano Spaletti (64) gesprochen, so Bonucci, und der habe ihm versichert, dass er Chancen habe - wenn er spielt.

Zurück in die Erfolgsspur? Heidenheim und Braga warten

Deswegen arbeitet Bonucci hart daran, ins Team von Trainer Urs Fischer zu kommen. Dabei sei es ihm egal, ob er als Mittelmann einer Dreierkette, als rechtes Glied der Dreierkette oder als rechter Innenverteidiger einer Viererkette agiere, sagt er. Der Europameister von 2021 will seinen Teil dazu beitragen, dass der 1. FC Union auch dieser Saison wieder erfolgreich ist. Trotz der momentanen Negativserie. Die nächste Gelegenheit besteht für Bonucci und die Eisernen am kommenden Samstag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhe, LIVE! auf kicker). Und dann steht am nächsten Dienstag das erste Champions-League-Heimspiel an. Gegen Sporting Braga. Und das im Berliner Olympiastadion, an das Bonucci übrigens unterschiedliche Erinnerungen hat: "2006 ist Italien dort Weltmeister geworden (ohne Bonucci, Anm. d. Red.), aber ich habe mit Juve auch 2015 das Champions-League-Finale gegen Barcelona verloren."