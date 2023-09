Bonucci hilft Union auf allen Ebenen, aber eine Frage bleibt

Es wirkt noch surreal, dass Leonardo Bonucci sich dem 1. FC Union Berlin anschließt. Ein Transfer, der einer kleinen Sensation gleicht. Ein Kommentar von Jannis Klimburg.

Zwar hat der 1. FC Union mit Kevin Volland und Robin Gosens bereits zwei dicke Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt, aber Bonucci ist noch mal eine andere Hausnummer. Der mittlerweile 36-Jährige galt eine lange Zeit lang als einer der besten Innenverteidiger der Welt, zusammen mit einem seiner besten Kumpels, Giorgio Chiellini, nahm er den einen oder anderen Top-Stürmer komplett aus dem Spiel.

Doch weil Juventus-Coach Massimiliano Allegri - etwas schroff formuliert - keinen Wert mehr auf die Anwesenheit von Bonucci legte, war überhaupt ein Transfer zu den Eisernen möglich. Das letzte Pflichtspiel für Juve bestritt der Innenverteidiger, der vor allem das etwas holprige Aufbauspiel der Köpenicker weiter mitankurbeln soll, am finalen Spieltag der Vorsaison. Nun will er sich bei Union Berlin auf höchstem Niveau beweisen und für die Europameisterschaft 2024 empfehlen.

Cleverer Schachzug

Ein cleverer Schachzug von Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert, einen solch gestandenen und renommierten Abwehrmann unter Vertrag zu nehmen. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz können die anderen Akteure von der Erfahrung des Routiniers lernen und profitieren. Bonucci hat in so vielen Endspielen gestanden, hat so viele Weltstars verteidigt und musste dennoch einige Krisen durchleben, sodass er reich an Ratschlagen sein dürfte.

Ob sich der ballspielende Innenverteidiger direkt als Soforthilfe entpuppt, wird sich zeigen. Dabei kommt es vor allem auf den aktuellen Fitnesszustand des Italieners an. Denn die taktischen Vorgaben von Trainer Urs Fischer und Co. wird der 1,90 Meter große Verteidiger ruckzuck verinnerlichen. Natürlich birgt ein Transfer eines solchen Kalibers immer ein wenig Gefahr. Kann sich Bonucci in die vorhandene und intakte Hierarchie einordnen oder lässt er doch gewisse Starallüren raushängen?

Absolute Führungspersönlichkeit für Union - Was wird aus der Dreierkette?

Ersteres dürfte wohl der Fall sein, da sich Bonucci in seiner bisherigen Karriere eher als Teamplayer einen Namen gemacht hat. Eine Führungspersönlichkeit, die aber auch im Spätherbst der Laufbahn so viele Minuten wie möglich absolvieren möchte. Und genau in puncto Einsatzzeiten könnte es verzwickt werden. Denn die Dreierkette um Diogo Leite, Robin Knoche und Danilho Doekhi war in der Vorsaison das Prunkstück der Mannschaft und maßgeblich daran beteiligt, dass schließlich Rang 4 zu Buche stand.

Wer wird rausrotieren? Wird ein ständiger Wechsel stattfinden? Eine Dreierkette lebt eigentlich davon, dass die Kommunikation untereinander passen muss und die Abstimmung zuverlässig läuft. Es geht um Automatismen, wie Fischer es gerne deklariert. Und das dürfte schwierig werden, wenn im Deckungszentrum oftmals ausgetauscht wird.

Aber so oder so, wird jeder der aktuell fünf Innenverteidiger aufgrund der Dreifachbelastung auf seine Spielzeit kommen. Und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, Leonardo Bonucci zu verpflichten, schlägt man eben zu. Zumal es neben dem sportlichen Aspekt natürlich auch die Reputation und die Wirtschaftlichkeit des Vereins steigert.