Bonucci fühlt sich von Juventus verraten, belogen und gedemütigt

Nach seinem überraschenden Aus bei Juventus hat Union-Neuzugang Leonardo Bonucci nun auch mit Zitaten gegen die Turiner geschossen. Der Europameister von 2021 fühlt sich von den Bossen verraten.

Dass die Juventus-Zeit vom bereits 36-jährigen Leonardo Bonucci einmal enden würde, war klar. Doch die Art und Weise, wie die Trennung in diesem Sommer vonstatten gegangen war, hatte doch ungewöhnliche Züge.

Denn nach über 500 Pflichtspielen in zwei Juve-Phasen für die Turiner (2010-2017 und 2018-2023) erhielt er dem Vernehmen nach plötzlich während seines Toskana-Urlaubs die Nachricht: Der Klub setze nicht mehr auf den verdienten Recken, der spielstarke Innenverteidiger solle künftig nicht mehr mit dem Team trainieren dürfen - und auch während der geplanten USA-Reise sei für den 121-maligen italienischen Nationalspieler kein Platz mehr. Und das alles ein Jahr vor dem offiziellen Ende seines letzten Vertrags. Ein stilloser Umgang des Vereins.

Ist Bonucci belogen worden?

Die Folge: Bonucci gab der bevorstehenden Trennung nach, sondierte Angebote, verabschiedete sich mit warmen Worten von seinen jahrelangen Juve-Fans ("Hier habe ich viel gelernt, hart gekämpft und viel geträumt") und wagt nochmals ein neues Abenteuer - sein erstes als Profi im Ausland. Der Routinier wechselte nach erfolgreichen Verhandlungen zum deutschen Überraschungsklub Union Berlin, der erstmals in der Vereinsgeschichte an der Champions League teilnimmt und dabei gern auf die Erfahrung Bonuccis setzt.

"Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Mentalität und Flexibilität unsere Möglichkeiten in der Abwehr erweitert und das Niveau noch einmal steigern wird", hatte damals Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert über den "Fußball-Quarterback", der Bälle präzise verteilen und Angriffe herausragend eröffnen kann, gesagt. Diese Aussage war so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was man bei Juve noch von ihm hielt.

Das stellte Bonucci nun in einem Interview mit "SportMediaset" nochmals klar - und verwies dabei auch auf einen für ihn nur schwer zu begreifenden Umstand. So sagte der Europameister von 2021 und langjährige kongeniale Partner von Azzurri- und Juve-Legende Giorgio Chiellini, dass er entgegen der weitläufigen Behauptungen, frühzeitig von den Turiner Vereinsplanungen ohne ihn informiert worden zu sein, vielmehr das Gegenteil vernommen habe: "Das könnte nicht mehr der Unwahrheit entsprechen. Im Oktober des letzten Jahres wurde mir vielmehr unterbreitet, meinen (am 30. Juni 2024 auslaufenden; Anm. d. Red.) Vertrag erneuern zu können."

Juve-Störfaktor Bonucci?

Der einst bei Inter Mailand ausgebildete Abwehrfachmann, für den der Wechsel zu Union die für ihn "beste Wahl" dargestellt hatte, legte sogar noch harsche Worte nach und sprach davon, bei einem Besuch der nach dem großen Finanzskandal installierten Turiner Bosse entehrt worden zu sein: "Manna (Sportdirektor Giovanni Manna; Anm. d. Red.) und Giuntoli (Direktor Profifußball Cristiano Giuntoli; Anm. d. Red.) kamen am 13. Juli zu mir nach Hause und demütigten mich [...] Sie sagten mir, dass ich nicht mehr zu Juventus gehöre, nicht mehr zum Kader gehöre. Sie sagten mir stattdessen, ich könne noch weitere Tage zu Hause bleiben, denn selbst meine Anwesenheit in der Umkleidekabine und auf dem Spielfeld hätte das Wachstum von Juventus behindert."

Harsche Worte, zu denen die von Bonucci auch schon verklagten Bianconeri noch keine Stellung bezogen haben.

