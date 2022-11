Bonns Iisalo gewinnt das Bruderduell

6. Spieltag in der Basketball-Bundesliga: Bonns Head Coach Tuomas Iisalo traf und bezwang seinen Bruder und Heidelberg-Trainer Joonas. Zuvor hatte Ulm in der Overtime gegen Chemnitz verloren.

Die Telekom Baskets Bonn bleiben neben Alba Berlin das einzige noch ungeschlagene Team der Basketball-Bundesliga. Am Samstagabend setzten sich die Rheinländer mit 98:65 (50:28) gegen die MLP Academics Heidelberg durch und verdrängten dank der besseren Punktedifferenz Berlin vom ersten Tabellenplatz. Bonns Cheftrainer Tuomas Iisalo gewann gegen seinen jüngeren Bruder Joonas Iisalo, der seit dieser Saison Heidelberg betreut und in den vergangenen beiden Jahren seinem Bruder assistiert hatte.

Die Bonner trafen ihre ersten neun Würfe aus dem Feld, setzten sich bereits Mitte des ersten Viertels zweistellig ab und dominierten die ersten zehn Minuten mit 30:13. Fortan kontrollierten die Gastgeber die Partie und lagen im dritten Viertel mit bis zu 38 Zählern Differenz vorne.

Chemnitz feuert von der Dreierlinie - und siegt nach Overtime in Ulm

Bereits zuvor hatte ratiopharm Ulm das schwere Heimspiel gegen die Chemnitz Niners verloren. Mit einem starken Schlussviertel (22:15) hatten die Gäste vor 4.428 Zuschauern nach einem schwachen dritten Spielabschnitt ihren Rückstand aufgeholt, beim Stand von 83:83 ging es in die Overtime. Dort behielten die Sachsen die Oberhand, gewannen 99:93 - und stellten einen neuen Rekord auf: 18 Dreier (von 48!) versenkten die Niners, so viele wie in keinem Spiel zuvor. Ulm musste sich - trotz guter Leistungen von Topscorer Yago dos Santos (20 Punkte) und Karim Jallow (14 Punkte, 12 Rebounds) - vorwerfen lassen, insbesondere beim Defensivrebound zu nachlässig agiert zu haben.

Im Parallelaspiel fand die BG Göttingen nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Spur und bezwang das Überraschungsteam Würzburg mit 82:74. Topscorer war Veilchen-Akteur Till Pape (19 Zähler).