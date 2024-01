Bonn unterliegt Alba - Bayern siegt im Topspiel in Chemnitz

Der BBL-Sonntag bot Alba Berlin im Aufwind, die Hauptstädter bezwangen Bonn im traditionsreichen Duell. Chemnitz zog gegen Bayern vor heimischem Publikum den Kürzeren.

Titelanwärter Alba Berlin kommt in der BBL langsam in Fahrt und hat nach der deftigen Euroleague-Schlappe gegen den FC Bayern Wiedergutmachung betrieben. Die Hauptstädter gewannen bei Vizemeister Telekom Baskets Bonn am Sonntag mit 95:87 (44:44). Yanni Wetzell (22 Punkte) und Sterling Brown (19) ragten aufseiten der Gäste, die vor allem in der zweiten Halbzeit stark aufspielten, heraus.

Alba war wettbewerbsübergreifend mit vier Niederlagen in das Jahr 2024 gestartet. Nach den Erfolgen über Würzburg und nun in Bonn ist das Team von Trainer Israel González zumindest in der Bundesliga wieder auf Kurs.

Achter Bayern-Sieg in Serie

Mit zehn Siegen und vier Niederlagen liegt Alba (10 Siege -4 Niederlagen) derzeit hinter Tabellenführer Chemnitz, Pokalsieger FC Bayern und Meister ratiopharm Ulm (13-4) auf Platz vier. Gegen die Bayern hatte Alba am Donnerstag in der Euroleague eine 65:82-Schlappe hinnehmen müssen.

Die Münchner wiederum rückten am Abend durch ein 86:73 beim Primus in Chemnitz näher an die Tabellenspitze heran. Für die Sachsen war es die dritte Niederlage (14-3), für die Gäste der zwölfte Saisonsieg (12-3) und der achte in Serie.

Das Duell blieb bis Mitte des letzten Viertels offen, erst dann setzten sich die Bayern entscheidend ab. Als bester Werfer der ohne Weltmeister Isaac Bonga angetretenen Laso-Fünf kam Carsen Edwards auf 20 Punkte, bei Chemnitz war Jeff Garrett der Topscorer (18). Bonga plagt eine Sprunggelenksverletzung.

Statistik zum 17. Spieltag

Telekom Baskets Bonn - Alba Berlin 87:95 (30:25,14:19,23:27,20:24)

Punkte Telekom Baskets Bonn: Kennedy 19, Frey 16, Watson Jr. 15, Sengfelder 14, Kirkwood 10, Fobbs 5, Flagg 4, Griesel 4

Alba Berlin: Wetzell 22, Brown 19, Thomas 17, Hermannsson 9, Thiemann 9, Spagnolo 7, Schneider 6, Koumadje 4, Procida 2

Zuschauer: 6000

Niners Chemnitz - FC Bayern München 73:86 (25:23,19:15,16:25,13:23)

Punkte Niners Chemnitz: Garrett 18, Van Beck 16, Lansdowne 13, Krubally 9, Yebo 7, Ongwae 4, Uguak 4, Richter 2

FC Bayern München: Edwards 20, Lucic 13, Giffey 12, Francisco 11, Bolmaro 6, Booker 6, Obst 6, Harris 5, Ibaka 4, Weiler-Babb 3

Zuschauer: 5000

Walter Tigers Tübingen - BG Göttingen 95:116 (24:30,26:27,21:31,24:28)

Punkte Walter Tigers Tübingen: Boeheim 23, Kalaitzakis 17, Seric 17, Jackson 13, Otto 9, Philipps 7, Ersek 5, Darko-Kelly 2, Jönke 2

BG Göttingen: Gibson 28, Anticevich 24, DeJulius 21, Zugic 16, Rich 13, Hume 7, Ensminger 3, Hartwich 2, Mönninghoff 2

Zuschauer: 2990