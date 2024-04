Bonn und Würzburg patzen - Hamburg besiegt Ludwigsburg

Zum Auftakt des BBL-Samstags hat Ludwigsburg in Hamburg verloren. Am Abend zogen Würzburg und Bonn gegen Kellerkinder den Kürzeren.

Derrick Alston führte Rostock zum Sieg in Würzburg. IMAGO/HMB-Media

Unerwartete Niederlagen im Rennen um die Play-off-Plätze mussten am 29. Spieltag der Bundesliga die Würzburg Baskets und die Telekom Baskets Bonn hinnehmen. Würzburg unterlag in eigener Halle den Rostock Seawolves mit 86:95 und bezogen die zweite Niederlage in Folge.

Gegen die Nordostdeutschen halfen auch 29 Punkte von Topscorer Otis Livingstone II nichts. Für die Rostocker, die im Kampf um den Klassenerhalt einen enorm wichtigen Sieg feierten, traf Derrick Alston jr. mit 25 Punkten am besten. Damit gewann zwar Livingstone das Duell der Topscorer gegen Alston, doch der Rostocker nahm den Sieg mit nach Hause. Ligaweit trifft bisher nur Heidelbergs Justin Jaworski (21 Punkte im Schnitt) häufiger als Livingstone (20,8) und Alston (19,2).

Der Sieg der Seawolves war umso wertvoller, da im Keller auch die HAKRO Merlins Crailsheim ihre Partie gegen die Telekom Baskets Bonn mit 98:89 gewannen. Crailsheim belegt mit sieben Siegen den 17. und damit ersten direkten Abstiegsrang, Rostock hat acht Erfolge gesammelt - und noch eine Partie in der Hinterhand.

Während Crailsheim seine Hoffnungen im Keller damit am Leben erhält, müssen die Bonner einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Es war bereits die vierte Auswärtsniederlage für die Telekom Baskets in Folge, der Sprung in die direkten Play-off-Ränge wurde damit verpasst.

Hamburg feiert wichtigen Sieg gegen Ludwigsburg

Einen wichtigen Sieg feierten die Veolia Towers Hamburg mit dem 98:84 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Die Towers besserten ihre Bilanz auf 14 Siege und 15 Niederlagen auf und festigten damit Rang zehn, der noch zur Teilnahme an den Play-Ins berechtigt. Die Ludwigsburger hingegen kassieren ihre zwölfte Niederlage und damit einen Dämpfer im Rennen um die sicheren Play-off-Plätze.

Dabei startete Ludwigsburg in der Hansestadt stark und führte früh mit 17:5. Doch Hamburg arbeitete sich zurück und führte zur Pause mit 48:46. Der zweite Durchgang verlief lange Zeit eng, doch rund sieben Minuten vor der Schlusssirene erarbeiteten sich die Towers erstmals seinen zweistelligen Vorsprung und gaben diesen nicht mehr aus der Hand.

Walter Tigers Tübingen - Rasta Vechta 77:88 (12:17,25:17,20:22,20:32)

Punkte Walter Tigers Tübingen: Jackson 26, Seric 16, Helmanis 8, Maxwell 7, Jönke 6, Gaines 5, Kivimäki 4, Lanmüller 3, Keppeler 2 Rasta

Vechta: Kuhse 22, Iwundu 20, Groves 12, Flanigan 11, Aririguzoh 7, Schwieger 7, Ferner 5, Grünloh 4

Zuschauer: 3027

EWE Baskets Oldenburg - Löwen Braunschweig 87:66 (12:19,25:14,26:16,24:17)

Punkte EWE Baskets Oldenburg: Crandall 23, Izundu 14, Konontsuk 11, Schoormann 11, Williams 11, Pjanic 7, Chapman 3, Ogbe 3, Agbakoko 2, D. Russell 2

Löwen Braunschweig: Bango 18, Njie 12, Peterka 11, Crockett Jr. 10, B. Tischler 6, N. Tischler 4, Rorie 3, Sylla 2

Zuschauer: 6200

Hakro Merlins Crailsheim - Telekom Baskets Bonn 98:89 (25:20,24:19,23:20,26:30)

Punkte Hakro Merlins Crailsheim: Murray-Boyles 29, Cook 19, Smith 13, Bleck 12, Borges 8, Stuckey 6, Westermann 6, Darden 4, Kindzeka 1

Telekom Baskets Bonn: Watson Jr. 25, Flagg 13, Kennedy 13, Kirkwood 13, Fobbs 12, Pape 6, Frey 3, Griesel 2, Thiemann 2

Zuschauer: 2480

Hamburg Towers - MHP Riesen Ludwigsburg 89:84 (17:22,31:24,17:13,24:25)

Punkte Hamburg Towers: Christmas 28, Ivey 15, King 14, Durham 13, Wohlfarth-Bottermann 9, Hinrichs 4, Brauner 3, Meisner 2, Dziewa 1

MHP Riesen Ludwigsburg: Buie 24, Graves 13, Melson 12, Roberson 12, Edigin 11, Bartolo 8, Hukporti 4

Zuschauer: 3025

Würzburg Baskets - Rostock Seawolves 86:95 (26:21,17:22,21:21,22:31)

Punkte Würzburg Baskets: Livingston II 29, Washington 17, Klassen 13, Welp 7, Perry 6, Bess 5, Hoffmann 5, Seljaas 4

Rostock Seawolves: Alston Jr. 25, Nelson 20, Lockett 14, Bradley 10, Amaize 8, Gloger 6, Carter 4, Medford 4, Theis 4

Zuschauer: 3140