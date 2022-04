Bonn träumt weiter - Alba bringt sich in Position

Am Sonntagnachmittag waren drei der Top vier der Basketball-Bundesliga in der Pflicht: Alba, Bonn und Bayern meisterten allesamt ihre Auswärtsaufgaben.

Aufgabe gemeistert: Bonn war am Sonntag in Frankfurt gefordert. imago images

Die Telekom Baskets Bonn laufen in der Basketball-Bundesliga weiter vorneweg und träumen von ihrem ersten Meistertitel. Der Spitzenreiter gewann am Sonntag bei den Frankfurt Skyliners mit 112:96 (60:50) und hielt sich seine Verfolger vom Leib. Es war der 22. Sieg im 29. Saisonspiel für den fünfmaligen Vizemeister.

Bayern München verbesserte sich nach einer Nacht auf Rang drei wieder auf den zweiten Tabellenplatz. Ein 95:85 (48:39) bei den Gießen 46ers führte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri wieder an den MHP Riesen Ludwigsburg vorbei, die am Samstag im Derby den Tabellenvierten ratiopharm Ulm mit 74:61 (33:27) besiegt hatten. Die Bayern liegen vier Punkte hinter Bonn, haben allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert.

Meister Alba Berlin schiebt sich für den Play-off-Start in Position und ist punktgleich mit Ulm. Das 95:66 (52:34) beim Mitteldeutschen BC war jederzeit ungefährdet und der zehnte Sieg in den vergangenen elf Ligaspielen. In der EuroLeague war Alba mit seinen Play-off-Ambitionen gescheitert.

Gießen 46ers - FC Bayern München 85:95 (20:24,19:24,23:25,23:22)

Punkte Gießen 46ers: Omot 24, Mccullum 21, Fayne II 9, Nawrocki 8, Koch 7, Laksa 6, Kraushaar 4, Jalon Demarco 3, Uhlemann 3

FC Bayern München: Thomas 34, Obst 15, George 14, Rubit 13, Schilling 6, Djedovic 5, Sisko 4, Jaramaz 2, Radosevic 2

Zuschauer: 1937

Synt. MBC Weißenfels - Alba Berlin 66:95 (17:25,17:27,10:19,22:24)

Punkte Synt. MBC Weißenfels: Morris 16, Upshaw 11, Bryant 10, Mushidi 9, Kerusch 6, Rebic 6, Huskic 4, Yakhchali 4

Alba Berlin: Blatt 16, Schneider 16, Zoosman 16, Da Silva 11, Koumadje 8, Mattisseck 7, Olinde 6, Sikma 6, Thiemann 4, Delow 3, Lo 2

Zuschauer: 1800

Fraport Frankfurt - Telekom Baskets Bonn 96:112 (24:23,26:37,17:32,29:20)

Punkte Fraport Frankfurt: Moore 22, McLean 15, Wank 12, Ponitka 11, Robertson 11, Badio 8, Brenneke 8, Cherry 7, Schoormann 2

Telekom Baskets Bonn: Hawkins 31, Jackson-Cartwright 31, Kulvietis 16, Kessens 14, Gorham 12, Bowlin 5, Tadda 3

Zuschauer: 2404

BG Göttingen - Hamburg Towers 83:80 (22:16,21:27,21:17,19:20)

Punkte BG Göttingen: Brown 19, Martin 18, Frey 14, Roberson 14, Hujic 6, Kamp 6, Grimes 4, Mönninghoff 2

Hamburg Towers: J. Brown 17, Homesley 17, Kotsar 15, Hinrichs 10, Ju. Hollatz 7, Meisner 6, Dileo 5, Christen 3

Zuschauer: 2413