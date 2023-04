Bonn siegt weiter - Ulm gewinnt Krimi - Spannendes Derby in Bamberg

Die Telekom Baskets Bonn haben an diesen 26. Spieltag auch Hamburg bezwungen. Im engen Play-off-Rennen musste Ulm trotz zwischenzeitlich klarer Führung zittern, abends machten es Bamberg und Würzburg im Derby spannend.

Die Telekom Baskets Bonn haben an der BBL-Spitze ihre Pflichtaufgabe erfüllt und den elften Ligasieg in Serie eingefahren. Der Tabellenführer gewann gegen das Mittelfeldteam Veolia Towers Hamburg 76:66 (45:37) und hielt Meister Alba Berlin auf Distanz. Die Berliner haben am Sonntag die Chance, wieder auf zwei Punkte heranzurücken.

Die Bonner dominierten die Partie von Beginn an und erspielten sich gegen den Tabellenzwölften früh eine Führung, die sie nicht mehr her gaben. Bester Werfer der Baskets war wie so oft Point Guard TJ Shorts mit starken 21 Zählern, dazu legte er neun Assists auf.

Ulmer verspielen 30-Punkte-Vorsprung

Im Duell der Play-off-Anwärter siegte ratiopharm Ulm bei der BG Göttingen trotz einer zwischenzeitlichen 30-Punkte-Führung (76:46/29. Minute) nach Verlängerung nur relativ knapp mit 108:101 (86:86/51:40). Ulms Yago dos Santos war mit 24 Punkten bester Schütze. Durch den Auswärtserfolg festigten die formstarken Ulmer (14:11) Platz sieben. Göttingen (14:9) bleibt Fünfter.

Whittaker führt Würzburg zum Derbysieg

Spannend ging im fränkischen Derby zwischen Bamberg und Würzburg zur Sache. 90:90 stand es nach den regulären 40 Minuten, ergo fiel die Entscheidung in der Verlängerung. In der bewiesen die Gäste aus Unterfranken den längeren Atem und gewannen schlussendlich 106:99. Überragender Spieler auf dem Court war Stanley Whittaker, der die Würzburger mit satten 37 Punkten anführte.

Einen Heimsieg bejubelt indes die Merlins aus Crailsheim, die sich in einem "high scoring game" mit 93:88 gegen Braunschweig behaupteten.

Telekom Baskets Bonn - Veolia Towers Hamburg 76:66 (45:37)

Punkte Bonn: Shorts 21, Hawkins 13, Herrera 10, Malcolm 8, Ward 7, Tadda 6, Kessens 5, Kratzer 5, Williams 1

Hamburg: Taylor 17, Childs 12, Hinrichs 12, Samar 9, Meisner 4, Polite 4, Wohlfarth-Bottermann 4, Philipps 2, Schoormann 2

Zuschauer: 6000

Brose Bamberg - Würzburg Baskets 99:106 n.V. (20:22,26:16,21:26,21:24,11:18)

Punkte Brose Bamberg: Miller 22, Sengfelder 19, Bohacik 17, Simmons 15, Heckmann 10, Chachashvili 9, Young 7

Würzburg Baskets: Whittaker 37, Stanic 16, Hoffmann 13, Hunt 13, Welp 10, D. Griffin 7, Böhmer 4, Carvacho 4, Williams 2

Zuschauer: 4541

BG Göttingen - ratiopharm Ulm 101:108 n.V. (22:23,18:28,13:25,36:13,12:19)

Punkte BG Göttingen: Bess 24, Frey 17, Crandall 13, Smith 12, Mönninghoff 10, Pape 9, Kamp 6, Edwards 5, Hammonds 5

ratiopharm Ulm: Dos Santos 24, Hawley 21, Paul 14, Klepeisz 12, Nunez 11, Christen 10, Caboclo 6, Herkenhoff 6, Jallow 2, Zugic 2

Zuschauer: 2695

Hakro Merlins Crailsheim - Löwen Braunschweig 93:88 (30:21,21:23,23:27,19:17)

Punkte Hakro Merlins Crailsheim: Batemon 30, Maxhuni 19, Stephens 15, Lewis 12, Midtgaard 10, Stuckey 5, Kindzeka 1, Radosavljevic 1

Löwen Braunschweig: Krämer 28, Myles 24, Turudic 11, Sleva 10, Cole 4, N. Tischler 4, Amaize 3, Bango 2, B. Tischler 2

Zuschauer: 2480