Bonn mit 14. Sieg in Serie - Hamburg Towers kassieren historische Klatsche

Die Telekom Baskets Bonn eilen in der Basketball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Indes haben die Veolia Towers Hamburg im Kampf gegen den Abstieg wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Beim Mitkonkurrenten Mitteldeutscher Basketball Club, bei dem Ingo Freyer zu Wochenbeginn das Traineramt übernommen hatte, kassierte die Mannschaft von Benka Barloschky am Samstag mit 80:123 (37:68) die höchste BBL-Niederlage in der Vereinsgeschichte und büßte damit in der Tabelle wieder an Boden auf die Verfolger ein.

Barloschky hatte vor dem Spiel vor einem neuen Impuls durch den Trainerwechsel beim Gegner gewarnt und sah sich darin schon in den ersten Minuten bestätigt. Obwohl der Hamburger Coach neben dem zurückgekehrten Kapitän Seth Hinrichs auch wieder auf Harrison Cleary setzte, dominierten die Weißenfelser das Geschehen nach Belieben. Das erste Viertel endete aus Sicht der Hamburger mit 18:37. Bis zur Pause war der Rückstand auf 31 Punkte angewachsen und die Partie damit nahezu entschieden.

Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Hamburger die Offensive des MBC erst einmal nicht stoppen und ließen auch im dritten Viertel erneut mehr als 30 Punkte zu. Erst in den letzten zehn Minuten agierten die Towers nahezu auf Augenhöhe, die deutliche Niederlage aber konnten sich nicht mehr verhindern. Bester Werfer bei den Hanseaten war Yoeli Childs (22 Punkte).

Heidelberg hielt am Anfang gut mit - 14. Ligasieg in Serie für Bonn

Im Parallelspiel setzte sich das Team von Cheftrainer Tuomas Iisalo mit 91:74 (41:40) bei den MLP Academics Heidelberg durch und feierte seinen 14. Sieg nacheinander. Der Bonner Cheftrainer war wie schon im Hinspiel gegen seinen jüngeren Bruder Joonas Iisalo erfolgreich.

Die Bonner taten sich trotz anfänglicher Vorteile schwer, erzielten in den ersten fünf Minuten des zweiten Viertels nur drei Punkte und

gerieten in Rückstand. Durch TJ Shorts, der 15 seiner 25 Punkte in der ersten Hälfte erzielte, gingen die Gäste mit einer 41:40-Führung in die Kabine.

Dank einer starken Dreierquote blieb Heidelberg bis Mitte des Schlussabschnitts in Schlagdistanz, dann setzten sich die Bonner

durch einen 17:4-Lauf entscheidend ab. Mit 31:14 dominierte der Tabellenzweite das vierte Viertel. Neben Shorts war Sebastian Herrera (20 Punkte, sechs Dreier) bester Bonner Spieler.

