"Da muss man mehr liefern": Bayern klauen Spiel eins in Bonn

Die Bayern haben Spiel eins der Halbfinalserie der BBL-Play-offs bei den Telekom Baskets Bonn am Ende deutlich mit 80:68 gewonnen und den Rheinländern damit den Heimvorteil geklaut.

Der FC Bayern München hat das erste Play-off-Halbfinale bei den Telekom Baskets Bonn gewonnen. Der Titelanwärter siegte am Samstagabend beim Hauptrunden-Zweiten nach einer starken zweiten Hälfte mit 80:68 (33:35) und geht in der Best-of-five-Serie in Führung. Das zweite von fünf möglichen Spielen findet am Montag (20.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) erneut in Bonn statt.

"Da muss man mehr liefern"

"Du musst in die Serie hineinfinden, wir haben das heute erst in der zweiten Hälfte geschafft", sagte Gäste-Coach Andrea Trinchieri bei MagentaSport: "Es steht jetzt 1:0, nicht mehr und nicht weniger. Bonn wird stark zurückkommen, wir müssen daher unser Level Spiel für Spiel erhöhen." Bonns Coach Tuomas Iisalo sah "nicht das beste Spiel" seiner Mannschaft, "gegen eines der Top-Teams Europas muss man mehr liefern. Wir haben 48 Stunden Zeit, um Lösungen zu finden."

Beide Teams hatten überraschend große Schwierigkeiten, in der Anfangsphase überhaupt zu Punkten zu kommen. Für Bonn gab es erst nach vier Minuten per Freiwurf den ersten Zähler, die Bayern brachten es immerhin auf sechs Punkte. Bis zum Ende des ersten Viertels wurden die Mannschaften treffsicherer. Mit 19:18 ging der erste Durchgang an die Gäste.

Jackson-Cartwright macht "nur" 14 Punkte

Bonn drehte bis zur Pause die lange Zeit enge Partie (35:33), obwohl der im Viertelfinale gegen Hamburg überragende Peter Jackson-Cartwright noch nicht in Top-Form war. Der zum besten Bundesligaspieler gewählte US-Amerikaner kam auf 14 Zähler.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Bayern dann ihre Stärke. Angeführt von Ognjen Jaramaz und Vladimir Lucic erspielte sich die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri nach 30 Minuten eine 59:51-Führung. Den Vorsprung ließ sich der Euroleague-Viertelfinalist nicht mehr nehmen und sicherte sich den ersten Erfolg. Bester Schütze war Bayerns Lucic mit 19 Punkten.

Statistik zum Spiel

Telekom Baskets Bonn vs. FC Bayern München 68:80 (35:33)

Halbfinale, 1. Spieltag

Arena: Telekom Dome (6.000 Plätze) Bonn | Zuschauer: 6.000 (ausverkauft)

Bonn: Parker Jackson-Cartwright (14 Punkte / 6 Rebounds / 9 Assists), Javontae Hawkins (13/2/0), Saulius Kulvietis (10/3/0), Tyson Ward (10/1/1), Michael Kessens (7/1/1), Karsten Tadda (6/1/0), Leon Kratzer (6/2/1), Jeremy Morgan (2/2/1), Skyler Bowlin (0/3/3), Mark Mboya Kotieno (DNP)

München : Vladimir Lucic (19 Punkte / 7 Rebounds / 2 Assists), Ognjen Jaramaz (18/3/4), Nick Weiler-Babb (15/8/4), Deshaun Thomas (8/4/0), Othello Hunter (6/1/0), Andreas Obst (5/1/1), Augustine Rubit (4/6/2), Leon Radosevic (4/4/2), Nihad Djedovic (1/3/2), Jason George (0/2/0), Joshua Obiesie (DNP), Paul Zipser (DNP)

Die Viertel im Überblick: 16:18, 19:15, 16:26, 17:21