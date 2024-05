Alba nach drittem Sieg erster Halbfinalist

Alba Berlin steht als erstes Team in den Play-off-Halbfinals der BBL. Beim letztjährigen Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn gelang in einem engen Match im dritten Spiel der dritte Sieg.

Das Team von Cheftrainer Israel Gonzalez gewann am Dienstag auswärts auch das dritte Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn mit 93:86 (41:40) und entschied die "Best of five"-Serie mit drei Siegen in drei Spielen für sich. Der elfmalige Meister wird im Halbfinale auf die Niners Chemnitz oder Rasta Vechta treffen.

Von Beginn an entwickelte sich zwischen Bonn und Berlin eine enge Partie, bei der sich in der ersten Hälfte kein Team mit mehr als sechs Zählern Differenz absetzen konnte. Die Bonner gingen mit einer 41:40-Führung in die Kabine, da sie mehr Impulse von Bank erhielten und nicht so häufig wie Berlin den Ball verloren.

Albas starkes Schlussviertel entscheidend

Im dritten Viertel behaupteten die Gastgeber lange eine knappe Führung, ehe Louis Olinde (18 Punkte) mit drei Dreiern die Berliner zurückbrachte. Im Schlussabschnitt lagen dann die Gäste stets knapp vorne, die Entscheidung fiel wie schon in der zweiten Partie in den Schlussminuten: Dank Weltmeister Johannes Thiemann (18 Punkte) punkteten die Berliner in vier Angriffen nacheinander, um sich vorentscheidend auf 91:81 abzusetzen. Aufseiten der Bonner erzielte Thomas Kennedy die meisten Punkte (22).

Alba trifft im Halbfinale auf den Sieger der Viertelfinalserie zwischen FIBA-Europe-Cup-Champion Niners Chemnitz und Aufsteiger Rasta Vechta. Vor dem dritten Aufeinandertreffen am Dienstagabend (20.30 Uhr) in Vechta steht es in der Serie 1:1.

Telekom Baskets Bonn - Alba Berlin 86:93 (41:40)

Beste Werfer für Bonn: Kennedy (22 Punkte), Kirkwood (11), Frey (11), Flagg (10) für

Alba Berlin: Thiemann (18), Olinde (18), Thomas (17), Brown (16)

Zuschauer: 6000

Play-off-Endstand: 0:3.