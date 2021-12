Bonn bleibt an Bayern dran - Chemnitz besiegt Bamberg

Spitzenteam Bonn holte sich am Samstag einen Sieg in Gießen und bleibt an Bayern dran. Oldenburg verlor gegen Ulm und bleibt Letzter. Bamberg musste in Chemnitz eine Niederlage einstecken.

Bonn durfte in Gießen jubeln und bleibt ganz oben dran. imago images/HMB-Media