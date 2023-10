Bonmann: "Ich will in diese Top Sechs dieses Jahr"

WAC-Keeper Hendrik Bonmann ließ seinen Gefühlen nach der Nullnummer in Altach freien Lauf: "Ich möchte nicht nochmal in den unteren Sechs spielen, jetzt im zweiten Jahr hier, ich will diese ganz geilen Spiele haben."

Sieben Paraden, drei abgefangene Flanken, 52 Ballkontakte: Hendrik Bonmann war Wolfsbergs Bonusmann bei der Nullnummer in Altach, gegen über weite Strecken überlegene Vorarlberger, die insgesamt sogar 21 Torschüsse abfeuerten.

Für Bonmann war es im elften Meisterschaftseinsatz diese Saison erst die zweite Zu-Null-Partie. Letzte Spielzeit war er in 32 Meisterschaftseinsätzen acht Mal ohne Gegentor geblieben, sowie in drei weiteren Spielen in der Conference-League-Qualifikation.

"Ich bin froh, dass ich heute unserer Mannschaft echt auch den Arsch retten kann, muss aber dazu sagen, unsere Innenverteidiger haben auch auf der Torlinie, den ein oder anderen festgehalten ... wir haben sie mit allen Mann wegverteidigt", freute sich der 29-Jährige im Interview auf "Sky Sport Austria". Als Bonmann in der 82. Minute schon geschlagen war, klärte Dominik Baumgartner noch für ihn auf der Linie.

Schmid: "Er hat uns den Punkt gerettet"

"Der Tormann war richtig gut, er hat uns den Punkt gerettet", bestätigte auch WAC-Trainer Manfred Schmid. Aufgrund der zweiten Hälfte müsse man "glücklich sein mit dem Punkt".

Vor der nächsten länderspielbedingten Ligapause müssen die Lavanttaler zu BW Linz, empfangen Austria Klagenfurt und treten dann beim derzeitigen Schlusslicht Austria Lustenau an. "In den nächsten Spielen müssen wir ein paar Siege einfahren, das muss unser Anspruch sein", sagte Bonmann, "ganz ehrlich, ich will in diese Top Sechs dieses Jahr, ich möchte nicht nochmal in den unteren Sechs spielen, jetzt im zweiten Jahr hier, ich will diese ganz geilen Spiele haben."