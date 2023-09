Boniface - und sonst? Wie die kicker-Manager ihren Extra-Transfer nutzten

Einen Wechsel durften die kicker-Interactive-Manager Anfang September in ihren Kadern vornehmen, um auf Verletzungen oder Deadline-Day-Transfers zu reagieren. Das sind die häufigsten Käufe und Verkäufe in der 1. bis 3. Liga.

Applaus: Victor Boniface zeigte bisher kaum Anpassungsschwierigkeiten an die Bundesliga. IMAGO/Belga

5, 4, 6: Angesichts dieser kicker-Noten an den ersten drei Spieltagen verwundert es kaum, dass Sebastien Haller die Liste der meistverkauften Bundesliga-Profis im Interactive-Managerspiel mit großem Abstand anführt. 11.318 Manager trennten sich von dem 5,5 Millionen teuren BVB-Angreifer. Auch dessen Teamkollege Marcel Sabitzer, vor der Saison mit 2,6 Mio. Markwert teils als Schnäppchen verschrien, flog aus vielen Kadern - genau gesagt 7.201.

Meistverkaufte BL-Spieler

Spieler Verein Anzahl Sebastien Haller Borussia Dortmund 11.318 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 7.201 Dani Olmo RB Leipzig 5.504 Eric Junior Dina Ebimbe Eintracht Frankfurt 2.459 Ludovic Ajorque 1. FSV Mainz 05 2.450 Jamal Musiala FC Bayern München 2.291 Christian Günter SC Freiburg 2.234 Franck Honorat Bor. M'gladbach 2.137 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund 2.119 Karim Onisiwo 1. FSV Mainz 05 2.031

Viele von ihnen nutzten die Wechselmöglichkeit, die der kicker in der Länderspielpause zwischen dem 4. und 15. September anbot, um an Hallers Stelle den wesentlich günstigeren Victor Boniface zu verpflichten. Der Leverkusener Senkrechtstarter wurde für 2,6 Mio. insgesamt 20.434 Mal neu ins Team geholt - und damit fast doppelt so oft wie der zweitbeliebteste Deadline-Day-Zugang.

Der heißt Serhou Guirassy, kostet mit drei Millionen knapp mehr - und belohnte all seine Käufer am 4. Spieltag direkt mit einem Dreierpack sowie 26 Punkten. Auch der Saisonstart von RasenBallsport Leipzig beeindruckte die Manager: Mit Xavi, Benjamin Henrichs und Lois Openda finden sich drei Profis der Sachsen in den Top 10 der häufigsten Zugänge wieder, allerdings mit dem am Knie verletzten Dani Olmo auch einer bei den Abgängen.

Meistgekaufte BL-Spieler

Spieler Verein Anzahl Victor Boniface Bayer 04 Leverkusen 20.434 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 11.807 Xavi RB Leipzig 10.981 Chris Führich VfB Stuttgart 10.667 Exequiel Palacios Bayer 04 Leverkusen 8.259 Jonas Wind VfL Wolfsburg 8.044 Odilon Kossounou Bayer 04 Leverkusen 7.114 Benjamin Henrichs RB Leipzig 6.514 Lois Openda RB Leipzig 6.458 Robin Gosens Union Berlin 5.912

Benes und Brünker belegen Top-Plätze in Liga 2 und 3

In der 2. Liga zeigte sich Laszlo Benes, eigentlich zentraler Mittelfeldspieler, an den ersten Spieltagen als wahrer Goalgetter. 4.544 Manager nahmen das zum Anlass, den HSV-Profi nachzukaufen. Kiels junger Linksverteidiger Tom Rothe (2.700) folgt mit einigem Abstand, zudem schafften es Ragnar Ache (1. FC Kaiserslautern, 1.724), Robert Glatzel (HSV, 1.609) und Magdeburgs Luca Schuler (1.566) in die Top 5.

Der zu Ajax Amsterdam gewechselte Jakov Medic belegt folgerichtig den 1. Platz bei den Abgängen. 1.455 Manager trennten sich vom Ex-St.-Paulianer, noch etwas mehr als von den verletzten oder gesperrten Hochkarätern Max Kruse (1.184), Ron Schallenberg (1.124), Lars Stindl (1.122) und Immanuel Pherai (1.092).

Zum Thema kicker Managerspiel Interactive

Kai Brünker überzeugt bei Drittligist 1. FC Saarbrücken bisher mit Toren und guten kicker-Noten. 1.763 Mal wurde er im Deadline-Day-Transferfenster nachverpflichtet - der Top-Wert. Aues Überraschung Sean Seitz (1.154) folgt dahinter vor den etablierten Stefan Kutschke (1.140), Niklas Hauptmann (1.139) und Luca Marseiler (1.120).

Bei den Abgängen der 3. Liga sticht ein Name ins Auge: Dynamo Dresdens Sturmhoffnung Robin Meißner kommt noch nicht so recht in Tritt und wurde gleich 1.995 Mal verkauft. Die nächsthäufigsten Verkäufe Rouwen Hennings (425), Richard Neudecker (368), Pascal Testroet (339), Fabian Klos (294) sind allesamt Routiniers und stehen nur bei einem Bruchteil von Meißners Anzahl.