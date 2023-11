Boniface und die Leistungsdelle - Rolfes kennt die Gründe

Victor Boniface ist einer von vier Schlüsseltransfers für den sportlichen Höhenflug von Bayer 04. Doch nach rasantem Start hängt der Mittelstürmer aktuell etwas durch. Geschäftsführer Simon Rolfes kennt die Gründe für die Leistungsdelle des 22-Jährigen.

Sein Start in die Saison war sensationell. Nachdem Victor Boniface bei seinem Bundesligadebüt, dem 3:2-Sieg gegen Leipzig, ein Tor vorbereitet hatte, traf er danach gleich zweimal beim 3:0 in Gladbach - und nach sieben Spieltagen standen genauso viele Treffer für den 22-jährigen Nigerianer zu Buche, der aufgrund seiner herausragenden Leistungen auch ins Nationalteam berufen wurde und inzwischen auf fünf Länderspieleinsätze kommt.

Der Mittelstürmer, für 16 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise gekommen, ist mit aktuell sieben Toren und fünf Assists in der Liga als Volltreffer einzustufen - der allerdings momentan seine erste Leistungsdelle in Deutschland erlebt. Seit dem 8. Oktober und dem 3:0-Derbysieg gegen den 1. FC Köln wartet der bullige Angreifer auf einen Bundesligatreffer. Eine Durststrecke, die nicht wirklich überraschen kommt.

"Er ist auch ein junger Kerl. Da sind Schwankungen ganz normal", ordnet Simon Rolfes den Verlust der Topform des Stürmers ein, "er hat ja losgelegt wie die Feuerwehr. Jetzt hat er eine Phase, in der er sich etwas schwerer tut. Er muss damit umgehen und sein Selbstvertrauen behalten."

Es fehlt die letzte Leichtigkeit und Frische

Auch dem Geschäftsführer ist nicht entgangen, dass Boniface "die letzte Frische" fehlt, auch die letzte Leichtigkeit, mit der dieser geradezu selbstverständlich die gegnerischen Verteidiger abschüttelte. Zuletzt in Bremen agierte der Stürmer im Abschluss ungenau oder unglücklich, wirkte überspielt, erlaubte sich leichte Fehler bei Abspiel und Ballannahme.

Rolfes sieht den jüngsten Trend entspannt. Zum einen, weil Boniface auch in seinen fünf torlosen Ligaspielen mit immerhin drei Scorerpunkten nicht wirkungslos blieb. Zum anderen, weil die Entwicklung für ihn erwartbar war.

"Das ist eine normale Entwicklung bei der Anpassung"

"Man darf nicht vergessen, dass er aus der belgischen Liga kommt. Dass er sich an Spiele in diesem Rhythmus mit dieser Intensität gewöhnen muss", argumentiert der Ex-Profi, "das ist eine normale Entwicklung bei der Anpassung." Zumal der Sturmtank in der Liga im Dauereinsatz ist und auch in der Europa League in drei von vier Spielen in der Startelf stand.

Dies war nötig, weil Bayers zweiter Mittelstürmer, Patrik Schick, in dieser Saison bislang verletzungsbedingt keine Rolle spielen konnte. So könnte die Rückkehr von Konkurrent Schick, der am Donnerstag in der Europa League in der Partie beim BK Häcken sein Comeback feiern soll, Boniface helfen, schnell alte Frische und Leichtigkeit zurückzugewinnen.