Boniface einer wie Lewandowski? "Sein Profil ist das eines Top-Torjägers"

Leverkusens Victor Boniface hat vom ersten Spieltag an gezündet. Im Interview sieht Marc Wilmots dessen Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft und spricht über einen "Minuspunkt".

Als früherer Nationaltrainer Belgiens und TV-Experte hat Marc Wilmots die belgische Liga bestens im Blick, in der Victor Boniface vergangene Saison auch beim Ex-Schalker mächtig Eindruck hinterließ. Im Interview spricht er über die Stärken und Schwächen und das Potenzial des Stürmers, der in Leverkusen einen Raketenstart hinlegte.

Herr Wilmots, Victor Boniface sorgt bei Bayer 04 Leverkusen direkt für Furore. Inwieweit überrascht Sie das?

Überhaupt nicht. Ich habe Boniface in Belgien zehn Mal live gesehen und habe gleich gesagt: Was ist das für ein Stürmer?! Er hat alles. Er kann natürlich noch seinen linken Fuß verbessern, sein Kopfballspiel, aber das sind nur Kleinigkeiten. Ich habe schnell gesagt, dass er der beste Stürmer in der belgischen Liga ist und nach Deutschland oder sogar England wechseln kann. Leverkusen wird noch viel Spaß mit ihm bekommen.

Der einzige Minuspunkt ist, dass er sich schon zweimal das Kreuzband gerissen hat. Marc Wilmots

Was macht den Stürmer Boniface aus?

Er hat bei Union Saint-Gillose immer in einem 3-5-2 als eine von zwei Spitzen gespielt, aber er kann auch alleine als Mittelstürmer spielen. Er passt in jedes System. Er ist stark am Ball, aber auch schnell. So ist er eine Waffe. Der einzige Minuspunkt ist, dass er sich schon zweimal das Kreuzband gerissen hat. Aber er hat in der vergangenen Saison über 50 Spiele gemacht. Ich habe keine Zweifel an seiner Gesundheit.

Mit welchem Mittelstürmer würden Sie ihn vom Typ her vergleichen?

Victor Boniface ist Victor Boniface. Vom Typ her kann man ihn vielleicht etwas mit Romelu Lukaku vergleichen. Aber Lukaku hat noch mehr Power. Wenn er aus dem Mittelfeld losgeht, kann man ihn nicht halten. Und Romelu ist torgefährlicher, ein echter Torjäger. Diese Klasse muss Boniface noch beweisen. Doch er ist erst 22 Jahre alt. Er kann noch viel besser werden.

Victor Osimhen hat die Jupiler Pro League als Sprungbrett für eine große Karriere genutzt. Trauen Sie Boniface eine ähnliche Entwicklung in der Bundesliga zu wie Osimhen in Italien?

Das ist schwer zu sagen. Aber Boniface wird mit der Zeit noch mehr Selbstvertrauen bekommen und im Abschluss besser werden. In der belgischen Liga hat er keine 15 Tore geschossen. Da muss er sich verbessern. Sein Ziel muss es sein, 30 Tore zu schießen. Das Potenzial dazu hat er. An seinem Profil als Stürmer habe ich keine Zweifel - das ist wirklich das eines Top-Torjägers.

Ein potenzieller 100-Millionen-Stürmer? "Natürlich! Klar!"

Osimhen wird mit einem Marktwert von über 100 Millionen Euro gehandelt. Die Bayern zahlen mit Boni etwa 120 Millionen für Harry Kane. Ist Boniface auch ein potenzieller 100-Millionen-Stürmer?

Ex-Schalker, Ex-Coach Belgiens und TV-Experte für den belgischen Fußball: Marc Wilmots. IMAGO/Panoramic International

Natürlich! Klar! Er ist jung. Wenn man sein Potenzial sieht - das haben nur wenige Stürmer. Er hat viele gute Qualitäten. Wenn er seine Quote erhöht, mal 15 bis 20 Tore schießt, hat er die Möglichkeit für einen Topklub in der Premier League. Sein Ziel muss es sein, in zwei, drei Jahren dort zu einem der Top-6 dort zu wechseln.

Kann Boniface ein Weltklassestürmer werden?

Das ist er noch nicht, aber in zwei, drei Jahren ist das möglich. Doch dafür braucht er Zeit. Und ein Stürmer hängt immer von seiner Mannschaft ab. Sogar Robert Lewandowski hatte bei Borussia Dortmund ein erstes schwieriges Jahr, ehe er Weltklasse wurde.