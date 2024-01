Boniface droht Zwangspause - und Bayer die Nachnominierung Tellas

Am Montag gab es die Hiobsbotschaft aus Nigeria. Leverkusens Mittelstürmer Victor Boniface hat kurz vor dem Afrika-Cup eine Muskelverletzung erlitten. Diese könnte für Bayer 04 sogar doppelt negative Folgen haben.

Fällt Victor Boniface für den Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) oder sogar noch länger aus? Diese Frage stellt sich, nachdem der Leverkusener Angreifer auch Nigerias Testspiel gegen Guinea am Montag (0:2) wegen einer Muskelverletzung verpasst hat. Schon am Sonntag hat der Leverkusener Profi bei der Testpartie im Trainingslager in Dubai gegen die Klub-Mannschaft Al Gharib nicht mitwirken können. "Score Nigeria" vermeldete nun, dass beim 23-Jährigen eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden soll, um die Schwere der Blessur zu ermitteln.

Für Bayer 04 wäre eine ernsthafte Verletzung des bisherigen Stamm-Mittelstürmers ein schwerer Schlag, falls es Boniface so schwer erwischt hat, dass er länger ausfällt als der Afrika-Cup dauert. Aber nicht nur dann könnte die Verletzung des im Sommer von Union Saint Gilloise gekommenen Akteurs den Tabellenführer der Bundesliga schwer treffen.

Tella winkt eine Nachnominierung

Ist doch jetzt eine Nachnominierung von Leverkusens Angreifer Nathan Tella ein denkbares Szenario. Der 24-Jährige, der im Herbst für die Black Eagles debütiert hatte, hatte Anfang Januar nicht den Sprung in das endgültige Aufgebot Nigerias geschafft, wäre jetzt aber ein Kandidat, um eine entstehende Lücke zu füllen.

Podcast Lernt Werder Bremen aus seinen Fehlern? Watzke hört nach 20 Jahren beim BVB auf, Brasilien hat einen neuen Nationalcoach, „Win-Win“ für Timo Werner in der Premier League und eine ausführliche Wasserstandsmeldung von der Weser. alle Folgen

Afrika Cup 2024 Der Spielplan

Alle Titelträger

Laut Reglement ist dies bis 24 Stunden vor dem ersten Turnierspiel des jeweiligen Landes bei einer schwerwiegenden Verletzung möglich. Und da auch hinter der Einsatzfähigkeit von Kelechi Iheanacho (Leicester City) aufgrund einer Muskelverletzung ein kleines Fragezeichen steht, besteht im schlechtesten Fall sogar Bedarf für zwei Angreifer.

Bei einem Ausfall Bonifaces, der in dieser Bundesligasaison bereits zehn Treffer erzielt hat, gilt allerdings Nizzas Kerem Moffi als erster möglicher Nachrücker, da er ein echter Mittelstürmer ist. Aber eben auch Tella, der vergangene Saison für den FC Southampton nicht nur als Rechtsaußen, sondern auch als Mittelstürmer agierte, wäre als Ersatz denkbar. Kommt es soweit, müsste Bayer auf alle seine fünf Afrikaner an den ersten Spieltagen im neuen Jahr verzichten.