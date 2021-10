Bonhof: "Ich bin mit Roberto im Reinen"

Fast 50 Jahre ist er jetzt her, der legendäre "Büchsenwurf vom Bökelberg" beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand am 20. Oktober 1971. Rainer Bonhof hat seinen Frieden mit Roberto Boninsegna, der seitdem unter dem Verdacht der Schauspielerei steht, geschlossen.

Wenn sich Bonhof an dieses Achtelfinal-Hinspiel im Europapokal der Landesmeister erinnert, spricht Borussias Vizepräsident "von einer Nacht, in der der Bökelberg brannte" und von Gladbachs "bestem Spiel in jener Dekade". 7:1 fertigten die Fohlen damals den italienischen Meister ab und schieden am Ende trotzdem aus dem Wettbewerb aus - weil Inter-Stürmer Boninsegna angeblich von einer Cola-Dose getroffen wurde, die ein Zuschauer auf den Rasen warf. Das Spiel wurde von der UEFA später annulliert, die Mailänder kamen durch ein 0:0 im Wiederholungsspiel in Berlin nach einem eigenen 4:2-Erfolg in Italien weiter. "Das hat uns damals sehr weh getan. Und es ruft heute immer noch einige Emotionen hervor - dass du damals betrogen worden bist", sagte Bonhof am Freitag anlässlich der Präsentation des Buches "Der Büchsenwurf vom Bökelberg".

Ich bin immer noch der Meinung, dass die Dose leer war. Rainer Bonhof

Der damals 19 Jahre alte Bonhof stand an jenem 20. Oktober 1971 selbst auf dem Rasen, nicht weit entfernt von der Stelle, als Boninsegna in der 28. Spielminute vermeintlich von der Dose getroffen wurde. Der Italiener streitet seitdem den Vorwurf der Schauspielerei vehement ab und bleibt der Darstellung, dass er durch einen Kopftreffer K.o. gegangen sei - Boninsegna wurde damals vom Platz getragen und ausgewechselt.

"Ich bin immer noch der Meinung, dass die Dose leer war. Er behauptet nach wie vor, dass er bewusstlos und die Dose voll war. Das lasse ich jetzt mal so stehen, jeder bleibt da bei seiner Sichtweise", sagte Bonhof bei der Veranstaltung. An den unterschiedlichen Standpunkten habe auch ein gemeinsames Telefonat nichts geändert. Bonhof: "Ich habe ihm in dem Telefonat zuletzt auch gesagt: 'Roberto, mach dir keinen Kopf.' Das ist jetzt so lange her. Wenn wir uns mal sehen sollten, werden wir uns begrüßen. Mit Roberto bin ich im Reinen, auch wenn jeder seine Meinung beibehält."