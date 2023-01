Bommes sagt der ARD nach der Fußball-WM auch für die Handball-WM ab

Vom 11. bis 29. Januar steigt in Polen und Schweden die Handball-WM. Nicht mit dabei ist ARD-Moderator Alexander Bommes, der nach der Fußball-WM auch für das nächste Großereignis binnen eines Monats absagte.

Schon die Fußball-WM hatte ohne Bommes steigen müssen, für ihn sprang in der ARD kurzfristig Jessy Wellmer ein. Nun sagte der gebürtige Kieler, der selbst Handball spielte und 2006 mit 293 Treffern in 38 Spielen Torschützenkönig der 2. Bundesliga Nord wurde, aus gesundheitlichen Gründen auch für die Handball-WM ab.

"Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM", sagte Bommes in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders am Donnerstag.

Bommes war das Gesicht der Handball-Übertragungen in der ARD, bei der WM wird er nun von Moderatorin Stephanie Müller-Spirra vertreten. Diese hatte sich im Jahr 2022 im Rahmen ihres Films "Aus der Deckung" über das Coming-Out des Leipziger Handballers Lucas Krzikalla schon intensiv mit dem Thema Handball beschäftigt.

Wohl mindestens drei deutsche WM-Partien in der ARD

Nun wird sie an der Seite des erfahrenen ARD-Experten Dominik Klein, der bei der Heim-WM 2007 mit Deutschland den Titel holen konnte, wahrscheinlich durch mindestens drei WM-Partien führen. In der ARD wird das zweite deutsche Vorrundenspiel gegen Serbien laufen, dazu kämen zwei Partien der Hauptrunde, wenn Deutschland in Gruppe E mit Katar, Serbien und Algerien mindestens Dritter wird. Auch ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung wäre in der ARD zu sehen.

"Dominik Klein ist bei Stephanie in kompetenten und sympathischen Händen - und darüber bin ich sehr froh", erklärte Bommes noch. Müller-Spirra bezeichnete es als "Riesenaufgabe", Bommes als Moderator vertreten zu müssen. "Aber ich werde - zusammen mit Dominik Klein - alles geben. Vor allem hoffe ich, dass Alex selbst bald wieder gesund und fröhlich vor der Kamera stehen kann." Als Kommentator der deutschen Spiele ist in der ARD Florian Naß im Einsatz.