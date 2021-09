"Bombenchancen": Was den THW Kiel wieder zum Favoriten macht

Als Titelverteidiger startet der THW Kiel in die Bundesliga-Saison 2021/22. Warum die Meisterschaft auch in diesem Jahr nur über die "Zebras" gehen wird.

Den ersten offiziellen Titel der neuen Saison hat der Rekordmeister bereits eingetütet, ohne beim nationalen Supercup gegen den TBV Lemgo Lippe zu überragen. In Düsseldorf tat sich der THW beim 30:29-Erfolg durchaus schwer, hatte am Ende aber eben die Nase vorn. So in etwa ließe sich auch die Bundesliga-Spielzeit 2020/21 zusammenfassen. Der direkte Vergleich musste letztlich das hochspannende Duell mit der SG Flensburg-Handewitt entscheiden.

Ganz so spannend wollen es die "Zebras" am Ende der Saison 2021/22 nicht machen. Als einziger Bundesligist entschied sich der THW gegen Sommer-Neuzugänge - mit Nikola Bilyk (Comeback nach Kreuzbandriss) kommt aber ein gefühlter dazu. "Ich glaube schon, dass der THW wieder Bombenchancen hat", erklärte Johannes Bitter, Weltmeister von 2007 und nun zurück beim HSV Hamburg, jüngst im kicker-Interview: "Das ist eine Mannschaft, die komplett zusammenbleibt, bei der so gut wie nichts passiert ist. Mit Jicha konnte auch alles noch mehr zusammenwachsen. Man muss am THW vorbei, um Chancen zu haben - und das wird schwer dieses Jahr."

Zwei Final Fours als Ziel

Diesen Optimismus teilen sie auch im Verein selbst. "Wir wollen, dass in allen Wettbewerben der Titel über uns geht", unterstrich Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Spielmacher Domagoj Duvnjak rief neben der Meisterschaft die Final-Four-Turniere in Köln (Champions League) und Hamburg (DHB-Pokal) als klare Ziele aus. Ein erneuter Zweikampf mit Flensburg wird beim THW erwartet - und auch, dass der Vorsprung dahinter (15 Punkte in der Vorsaison) deutlich kleiner sein dürfte.

Wir brauchen die große Bühne, um unsere besten Leistungen abrufen zu können. Filip Jicha

Für Euphorie sorgt die Rückkehr der Fans, durch ein Modellprojekt dürfen die Heimspiele - zumindest vorerst - 9000 Zuschauer verfolgen. "Wir haben 9000 Neuzugänge", erklärte Szilagyi bei einer Pressekonferenz zur Saison-Eröffnung voller Vorfreude. Dr. Marc Weinstock, Aufsichtsratsvorsitzender beim THW, sprach von einem Projekt, das als "Blaupause für den Bereich Sport und Veranstaltungen werden kann".

Auch die Mannschaft brennt auf die Rückkehr in vollen Hallen. "Ich habe heute schon eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, endlich wieder vor vollen Rängen spielen zu können", sagte Kapitän Patrick Wiencek. THW-Trainer Filip Jicha zog einen Vergleich zur Schauspielerei: "Wir brauchen die große Bühne, um unsere besten Leistungen abrufen zu können."

Weinhold und Pekeler künftig ausgeruhter

Die Kieler sind noch eingespielter als im Vorjahr, dazu fällt für die Leistungsträger Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler die Länderspiel-Belastung weg. Sander Sagosen, der in seinem ersten Jahr voll eingeschlagen hat, dürfte durch die Rückkehr von Bilyk mehr Entlastung bekommen. Wenn der THW-Express Fahrt aufnimmt, gut durch belastungsintensive Wochen kommt und von Verletzungen verschont bleibt, ist die 23. deutsche Meisterschaft mehr als wahrscheinlich.