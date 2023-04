Bolognas Blitztor nach einer Minute - Pobega trifft per Hammer für Milan

Serie A - Highlights by DAZN 15.04.2023

4:52Bei bestem Fußballwetter war Milan zu Gast in Bologna. Dort gerieten die Mailänder nach wenigen Sekunden in Rückstand, ehe Tommaso Pobega noch in der ersten Hälfte zum Ausgleich traf. Auch Ante Rebic ließ einen möglichen Siegtreffer liegen.