Bologna statt Berlin: Smith verlässt Alba

Neben Luke Sikma, Tamir Blatt und Yovel Zoosman steht in Person von Jaleen Smith der nächste Abgang von Alba Berlin in diesem Sommer fest. Der Guard wechselt nach Italien.

Als amtierender Titelverteidiger scheiterten Jaleen Smith (li.) und Alba Berlin in den vergangenen Play-offs bereits in der ersten Runde an ratiopharm Ulm. IMAGO/Eibner

Alba Berlin und Spielmacher Jaleen Smith gehen nach zwei Spielzeiten getrennte Wege. Wie der entthronte deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, hat der US-Amerikaner eine Ausstiegsoption in seinem Dreijahresvertrag gezogen und wechselt von der Spree zum italienischen EuroLeague-Team Virtus Bologna. Mit den Hauptstädtern gewann der Guard je einmal die Meisterschaft und den Pokal.

"Er hat einen guten Job dabei gemacht, unterschiedliche Spielstile und Positionen zu lernen, und ist dadurch ein vielseitiger Spieler für jedes Team geworden", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. Insgesamt 142 Pflichtspiele bestritt Smith im Berliner Trikot, dabei erzielte er 1590 Punkte.

In der vergangenen Saison legte der 28-Jährige im Schnitt 12,9 Punkte und 3,1 Assists auf, in den Play-offs steigerte er seine Ausbeute auf 15,5 Punkte sowie 3,3 Vorlagen pro Spiel bei einer Wurfquote von 48,4 Prozent von der Dreierlinie. Dennoch scheiterte Alba bereits in der ersten Runde in vier Spielen am späteren deutschen Meister ratiopharm Ulm.