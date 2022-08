Bologna lockt Zirkzee

Die Liste der gehandelten Interessenten für Joshua Zirkzee (21) ist lang. Nun gesellt sich ein neuer Klub dazu.

Sein Name wurde mit dem VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg in Verbindung gebracht. Auch Newcastle United beschäftigte sich mit der Idee, Joshua Zirkzee (21) in die Premier League zu holen.

Zuletzt schien der RSC Anderlecht im Wettlauf um den niederländischen Stürmer des FC Bayern sehr gute Chancen zu haben. Doch den Belgiern, zu deren Saisonbilanz 2021/22 der vom FC Bayern geliehene Zirkzee mit 18 Treffern in 47 Pflichtspieleinsätzen wesentlich beitrug, scheinen dafür nicht die ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung zu stehen.

Nun gibt es einen weiteren stark interessierten Klub, den FC Bologna aus der Serie A. Die Italiener beendeten die vergangene Spielzeit auf Platz 13. Zirkzees Vertrag beim deutschen Rekordmeister gilt noch bis 2023. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung in München stand bislang nicht zur Debatte.