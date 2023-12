Ferguson macht bei Bologna den Unterschied - Standing Ovations für Zirkzee

Der FC Bologna hat seine perfekte englische Woche gekrönt und durch das 1:0 gegen Verfolger Atalanta die Hoffnungen der Fans auf die Champions League genährt. Standing Ovations bekam der ehemalige Bayern-Angreifer Zirkzee.

Der FC Bologna ist und bleibt eine der positiven Überraschungen dieser Serie-A-Saison. Die Mannschaft von Trainer Thiago Motta gewann am Samstagnachmittag ihr viertes Pflichtspiel in Serie - und krönte eine nun perfekte englische Woche. Dem 2:1 in Salerno hatte Bologna schließlich ein 2:0 gegen die Roma sowie das euphorisierende Weiterkommen in der Coppa Italia gegen Titelverteidiger Inter (2:1 n.V.) folgen lassen.

Nach der anstrengenden Extra-Schicht im italienischen Pokal wirkte Bologna im ersten Abschnitt gegen Atalanta nicht wirklich spritzig. Und kurz vor dem Seitenwechsel wäre Mottas Mannschaft um ein Haar in Rückstand geraten, doch erst rettete Keeper Skorupski überragend gegen den freien Ederson (44.), dann verzog Lookman in aussichtsreicher Position (45.+2).

Fabbian stellt Spielverlauf beinahe auf den Kopf

Auch nach dem Seitenwechsel war Atalanta zunächst die bessere Elf, doch Lookmans gefährliche Hereingabe erreichte Koopmeiners nicht ganz (51.), Kolasinac köpfte völlig frei vorbei (52.), ehe Lookman Zentimeter zur Führung fehlten (57.). Aus dem Nichts hatte aber plötzlich Bologna die beste Chance des Spiels: Nach feinem doppelten Doppelpass spielte Zirkzee den eingewechselten Fabbian frei, doch dem 20-Jährigen versagten frei vor Carnesecchi die Nerven (63.).

Es entwickelte sich in der Folge ein Spiel, in dem beide Mannschaften ihr Visier hochklappten. In der 84. Minute hatten die Gäste-Fans schließlich den Torschrei auf den Lippen, doch nach optimaler Vorarbeit von Koopmeiners ließ Joker Muriel den Hochkaräter leichtfertig liegen. So kam es, wie es kommen musste: Im Gegenzug hob Orsolini eine Ecke gefühlvoll an den zweiten Pfosten, wo Ferguson sich im Luftkampf durchsetzte und wuchtig einköpfte (86.).

In der Nachspielzeit hielten die Heim-Fans noch einmal den Atem an, als Scamacca im Strafraum zu Boden ging - aber nicht einmal der Italiener selbst forderte Elfmeter (90.+4). So blieb es beim 1:0-Erfolg, durch den Bologna den am Freitag verlorenen vierten Platz von der ebenfalls siegreichen Fiorentina zurückeroberte.

Einen Gänsehaut-Moment erlebte Zirkzee, der nach seiner Fabelleistung in der Coppa Italia auch gegen Atalanta unermüdlich geackert hatte und dafür von den Fans mit Standing Ovations nach 89 Minuten verabschiedet wurde.

Nachlegen will Bologna am 30. Dezember (15 Uhr), wenn das Auswärtsspiel bei Udinese Calcio ansteht. Atalanta empfängt am gleichen Tag (12.30 Uhr) Lecce.