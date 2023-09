Di Maria bereitet zweimal vor: Argentinien schlägt auch Bolivien

Weltmeister Argentinien hat sein zweites Spiel der WM-Qualifikation für die Endrunde 2026 zu null gewonnen und zeitgleich ein spezielles Dutzend voll gemacht. Dies gelang den Albiceleste in Bolivien auch ohne Anführer Messi.

Der eine sah Rot, der andere bereitete zwei von drei Toren vor: Boliviens Roberto Fernandez (li.) und Argentiniens Angel di Maria. AFP via Getty Images

Auf über 3600 Metern Höhe im bolivianischen La Paz musste Trainer Luis Scaloni wie erwartet auf seinen Kapitän Messi, der nicht im Kader stand, doch auf der Bank Platz nahm, verzichten. Im Rahmen der Qualifikationsrunde Südamerikas für die WM 2026, in die Argentinien mit einem 1:0 gegen Ecuador erfolgreich gestartet war, begann di Maria für Messi und übernahm dessen Kapitänsbinde.

Enzo Fernandez staubt ab

Der Flügelspieler von Benfica Lissabon war auch der Wegbereiter der Führung durch Enzo Fernandez (31.). Di Maria legte clever in die Mitte, nachdem der für Lautaro Martinez (Inter Mailand, Bank) gestartete Alvarez (ManCity) eingeleitet hatte. Chelseas Fernandez musste nur noch seinen Fuß reinhalten.

Rot für Roberto Fernandez

Ein anderer Fernandez machte dafür negativ auf sich aufmerksam: Boliviens Roberto, Namensvetter von Argentiniens Enzo, kam gegen Verteidiger Romero (Tottenham) zu spät und wurde des Feldes verwiesen (39.).

Gonzalez macht den Sack zu

Die in Überzahl agierenden Argentinier beendeten die Partie wie schon gegen Ecuador ohne Gegentor, Tagliafico hatte noch vor der Pause freistehend nach einem Freistoß von di Maria das 2:0 erzielt (42.). Kurz vor Schluss besorgte der eingewechselte Ex-Stuttgarter Gonzalez (jetzt AC Florenz) abgezockt den 3:0-Endstand (83.).

Auch ohne den mittlerweile 36-jährigen Messi, der bei Inter Miami in den USA für Furore sorgt, aber laut Coach Scaloni "müde" war und geschont wurde, machte Argentinien ein Dutzend voll und gewann das zwölfte Spiel in Serie. Der Topfavorit neben Brasilien auf die inzwischen sechs WM-Startplätze für Südamerika befindet sich voll auf Kurs für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Argentinien trifft in der kommenden Länderspielperiode am 13. Oktober (2 Uhr MESZ) zunächst auf Paraguay. Fünf Tage später muss das Scaloni-Team in Peru (4 Uhr MESZ) ran.